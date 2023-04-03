Kauã e Joaquim: advogado abandona julgamento e júri de Georgeval é adiado

Kauã e Joaquim: advogado Pedro Ramos (segundo na foto) que defende Georgeval deixa plenário no início do julgamento Crédito: Carlos Alberto Silva

Correção A primeira versão deste texto afirmava erroneamente que o advogado de Georgeval havia abandonado o caso. Mas a defesa alega que apenas deixou o plenário. A informação foi corrigida.

O Júri Popular de Georgeval Alves Gonçalves, marcado para começar nesta segunda-feira (3), em Linhares, foi adiado porque a defesa do pastor abandonou o plenário. O pastor é acusado de matar os irmãos, Kauã e Joaquim , de 6 e 3 anos, enteado e filho do pastor, respectivamente.

O advogado Pedro Ramos, que liderava a defesa, alega que o Judiciário de Linhares não tem condições de garantir a segurança dele, da equipe de defesa e do Georgeval. Pedro estava usando colete balístico no plenário, por recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB-ES). Diante disso, decidiu abandonar o plenário, mas afirma que continuará defendendo o réu.

Mesmo com Ramos afirmando que ainda continuará no caso, Georgeval terá um prazo para dizer quem será seu representante e poderá ter um defensor particular, ou um dativo, escolhido pela Justiça.

"Direito de defesa é o mais básico, seja nos crimes mais simples ou mais complexos. Há a questão da imparcialidade do júri. Os jurados têm amizades pessoais com testemunhas, curtiam e comentavam publicações na época dos fatos. Não existe mais imparcialidade do júri para que ele aconteça em Linhares e não existe também assegurada a incolumidade do pastor Georgeval e de seus advogados. Nesse momento, a defesa, respeitosamente, abandona esse plenário. "



O advogado disse que vinha sofrendo ameaças e que também temia pela segurança do pastor. Na sexta-feira (31), ele chegou a entrar com um pedido de desaforamento do caso, para que o Júri acontecesse em outra comarca, onde seria possível haver um esquema de segurança reforçado.

Polícia Militar faz monitoramento do lado externo do fórum de Linhares, no primeiro dia de julgamento de Kauã e Joaquim Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) negou o pedido ainda na sexta-feira. No fim de semana, Pedro Ramos apelou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ainda não se pronunciou sobre a mudança de cidade.

