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Memórias tristes

Kauã e Joaquim: casa onde crianças morreram hoje é ponto comercial

Equipe da TV Gazeta foi até o local e conversou com moradores, que lembram da madrugada da morte dos irmãos, em Linhares

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 10:45

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

01 abr 2023 às 10:45
Casa de Joaquim e Kauã
Casa onde morreram Joaquim e Kauã, em 2018 Crédito: Carlos Alberto Silva
A madrugada do dia 21 de abril de 2018 marcou a vida dos moradores do Centro de LinharesA morte de Kauã Sales Butkovski, de seis anos, e Joaquim Alves Sales, de três anos ainda é lembrada, depois de cinco anos. Onde ficava o imóvel, agora funciona um ponto comercial. O repórter Tiago Félix, da TV Gazeta, foi até o local e conversou com pessoas que lembram daquele dia. 
Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o ex-pastor Georgeval Alves é acusado de ser o responsável pelo incêndio que causou a morte de Kauã e Joaquim, além de ter torturado e cometido crimes sexuais contra os irmãos. Georgeval chegou a dar várias entrevistas declarando que tentou salvar as crianças. Contudo, o comportamento do ex-pastor — que conduziu um culto um dia depois das mortes do filho e do enteado — chamou a atenção da Polícia Civil.

O que dizem moradores e parentes

De acordo com a reportagem, os moradores contaram que se sentiram enganados pelo acusado, que na época disse publicamente, diversas vezes, que tentou salvar as crianças. As declarações eram dadas com forte teor religioso. Porém, segundo as investigações da polícia, essas falas tinham como objetivo a autopromoção do então líder religioso.
"Eu cheguei a dizer: 'Você é pastor. Você vai relevar isso', dando força para ele", conta Zilda Calmon, que é vizinha da casa onde o suposto crime teria ocorrido — no local, hoje funciona uma clínica.
"Dois anjos, sem maldade nenhuma. Uma pessoa matá-los assim, foi revoltante"
Conceição dos Santos - Dona de casa
"Sempre que eu passo aqui, ficou lembrando. Hoje é uma clínica", diz a faxineira Andréa Neves. 

Julgamento

A Justiça do Espírito Santo confirmou que, no dia 3 de abril, começa o julgamento do ex-pastor Georgeval Alves. O júri popular ocorrerá no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares, sob a presidência do juiz da 1ª Vara Criminal (júri), Tiago Fávaro Camata. A defesa de Georgeval chegou a solicitar um novo adiamento, mas teve o pedido indeferido. A previsão é que o julgamento tenha duração de 3 dias. 

Madrugada de Terror: a morte de Kauã e Joaquim

Para relembrar essa história, A Gazeta lançou, na quinta-feira (30), o podcast "Madrugada de Terror: a morte de Kauã e Joaquim" em três capítulos, que destrincham os detalhes da morte dos dois meninos e da vida de Georgeval. A série pode ser ouvida nas principais plataformas de áudio: Spotfy, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Facebook e YouTube, além do site de A Gazeta, clicando aqui.

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