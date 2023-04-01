Kauã e Joaquim: casa onde crianças morreram hoje é ponto comercial

Casa onde morreram Joaquim e Kauã, em 2018 Crédito: Carlos Alberto Silva

O que dizem moradores e parentes

De acordo com a reportagem, os moradores contaram que se sentiram enganados pelo acusado, que na época disse publicamente, diversas vezes, que tentou salvar as crianças. As declarações eram dadas com forte teor religioso. Porém, segundo as investigações da polícia, essas falas tinham como objetivo a autopromoção do então líder religioso.

"Eu cheguei a dizer: 'Você é pastor. Você vai relevar isso', dando força para ele", conta Zilda Calmon, que é vizinha da casa onde o suposto crime teria ocorrido — no local, hoje funciona uma clínica.

"Dois anjos, sem maldade nenhuma. Uma pessoa matá-los assim, foi revoltante" Conceição dos Santos - Dona de casa

"Sempre que eu passo aqui, ficou lembrando. Hoje é uma clínica", diz a faxineira Andréa Neves.

Julgamento

A Justiça do Espírito Santo confirmou que, no dia 3 de abril, começa o julgamento do ex-pastor Georgeval Alves. O júri popular ocorrerá no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares, sob a presidência do juiz da 1ª Vara Criminal (júri), Tiago Fávaro Camata. A defesa de Georgeval chegou a solicitar um novo adiamento, mas teve o pedido indeferido. A previsão é que o julgamento tenha duração de 3 dias.

Madrugada de Terror: a morte de Kauã e Joaquim