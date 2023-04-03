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Arte/Geraldo Neto
Infográfico

Caso Kauã e Joaquim: linha do tempo confronta versões de pastor e perícia

Análises técnicas, laudos periciais e testemunhas divergem de versão do caso apresentada pelo pastor Georgeval Alves Gonçalves sobre a morte dos irmãos em Linhares

Natalia Bourguignon

Repórter

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 07:29

Publicado em

03 abr 2023 às 07:29
Foto de capa da especial de Kauã e Joaquim
Crédito: Arte/Geraldo Neto
Desde o incêndio na casa onde moravam o casal de pastores Georgeval Alves Gonçalves e Juliana Alves Sales, em Linhares, a polícia e o Ministério Público buscaram elementos que pudessem explicar o que aconteceu na noite que vitimou Kauã Sales Butkovsky, 6 anos, e Joaquim Alves Sales, 3 anos. Os meninos morreram queimados em 21 de abril de 2018.
> Ouça o podcast 'Madrugada de terror: a morte de Kauã e Joaquim'
As informações fornecidas pelo pastor e por testemunhas que depuseram durante o processo deram o tempo estimado dos principais acontecimentos daquela madrugada. Já dados recolhidos de câmeras de segurança da rua e registros de atendimento do Corpo de Bombeiros forneceram tempos mais precisos.
Nos dias posteriores ao fogo, laudos e análises técnicas também se opuseram à versão dos fatos narrada pelo suspeito.
É a partir desses dados que a noite do incêndio foi reconstituída no processo. Abaixo, A Gazeta separou duas linhas do tempo. A primeira narra os fatos a partir das informações fornecidas pelo pastor Georgeval. A segunda, reúne dados de outras fontes, com testemunhas, laudos, Corpo de Bombeiros e câmera de monitoramento.
TARJA PODCASTR MADRUGADA DE TERROR: A MORTE DE KAUÃ E JOAQUIM
Crédito:
A Gazeta destrinchou, em um podcast em três episódios, o desenrolar da história que comoveu o país e traz detalhes dos laudos que embasam as acusações contra o pastor, que vai a julgamento em 2023. Ouça:

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