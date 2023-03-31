Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia em Linhares

Kauã e Joaquim: mãe das crianças diz acreditar que Georgeval 'surtou'

Em interrogatório prestado ao Ministério Público em 2019, Juliana Sales admitiu a hipótese de que o ex-marido "fez alguma coisa" com os filhos, que morreram em um incêndio, em 2018

Publicado em 31 de Março de 2023 às 17:25

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

31 mar 2023 às 17:25
A pastora Juliana Alves Sales, mãe das crianças Kauã Sales Butkovsky, 6 anos, e Joaquim Sales Alves, 3 anos, que morreram em um incêndio em Linhares, em abril de 2018, afirmou em interrogatório que acredita na hipótese de que Georgeval Alves, que deve ir à júri popular a partir da próxima segunda-feira (3), “surtou, enlouqueceu” e "fez alguma coisa".
As declarações foram dadas por Juliana ao Ministério Público Estadual (MPES) em 2019, ano seguinte à tragédia em Linhares, mas só se tornaram públicas nesta sexta-feira (31).

Ouça o podcast 'Madrugada de terror: a morte de Kauã e Joaquim'

Podcast Madrugada de terror: a morte de Kauã e Joaquim conta em três episódios tudo que se sabe sobre a tragédia que vitimou os meninos e tornou o pastor Georgeval, padrasto e pai das crianças, respectivamente, como suspeito de assassinato. Ouça a história aqui.

“Eu não sei o que aconteceu... Se ele (Georgeval) surtou, o que aconteceu. Eu só consigo acreditar nessa hipótese, de que ele surtou, enlouqueceu e fez alguma coisa. Porque não me desce. Não tem nenhum relato de que eles tinham aparecido com manchas. Kauã sempre chamou ele de pai”, declarou Juliana, aos prantos.
Georgeval é acusado de ter violentado sexualmente, torturado e colocado fogo nas crianças na madrugada de 21 de abril de 2018, dentro da casa onde a família morava, em Linhares. No dia do incêndio, Juliana estava fora da cidade e não há acusações contra ela na Justiça.
Kauã e Joaquim mãe: das crianças diz acreditar que Georgeval 'surtou '
Durante o interrogatório filmado, Juliana também relatou que quer descobrir o que realmente aconteceu naquele dia. Ainda disse que, se tivesse qualquer indício do que aconteceria com os seus filhos, não teria viajado para Teófilo Otoni, Minas Gerais. A pastora também conta no vídeo que, embora não tenha sofrido abuso físico por parte de Georgeval, ele era muito áspero com ela.
A pastora Juliana Sales, mãe dos irmãos Kauã e Joaquim, quando foi presa na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais
A pastora Juliana Sales, mãe de Kauã e Joaquim, quando foi presa na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais Crédito: UMBERTO LEMOS/INTERTV
As declarações dela serão usadas pela acusação durante o Tribunal do Júri, marcado para a próxima segunda-feira (3), para obter a condenação do pastor Georgeval. Síderson Vitorino e Lharyssa Almeida, ambos advogados de acusação, acreditam que o processo está completo de provas técnicas irrefutáveis capazes de evidenciar a culpabilidade do acusado.
Por nota, o MPES diz que a expectativa é de condenação do acusado em todos os crimes com pena máxima. Considerando a maior penalidade prevista em lei para os três crimes dos quais é acusado (duplicadas porque teriam sido cometidas contra duas vítimas), Georgeval pode ser sentenciado a até 130 anos de prisão.
Em entrevistas e nos depoimentos que constam no processo judicial, Georgeval sempre negou as acusações. Por meio de nota, a defesa do réu informou que se manifestará sobre os fatos “na presença do Egrégio Conselho de Sentença, por ocasião da sessão de julgamento, em atenção ao princípio da plenitude de defesa”.
Nesta sexta-feira (31), a defesa de Georgeval entrou com um pedido de desaforamento do júri, marcado para a próxima segunda-feira (3). A solicitação, que foi protocolada na quinta-feira (30) no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), tem o objetivo de mudar o julgamento de cidade.

Veja Também

Kauã e Joaquim: defesa de Georgeval pede que júri não aconteça em Linhares

Kauã e Joaquim: ouça o podcast de A Gazeta sobre a tragédia que abalou o ES

'Não quero ele solto', diz avó de Kauã sobre júri de Georgeval na segunda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

kaua e joaquim Linhares MPES Polícia Civil Tragédia em Linhares Júri Popular Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados