Dicas: o que observar ao comprar produtos ditos naturais na internet

ATENÇÃO, CONSUMIDOR
Procure orientação profissional
Querer ser uma pessoa mais saudável é super válido. No entanto, a automedicação e o uso sem a orientação correta de produtos fitoterápicos pode acabar gerando o efeito contrário e acarretar problemas de saúde. Por isso, a orientação é que se procure especialistas.
"Gostaria de frisar que se você está querendo consumir um produto fitoterápico é sempre recomendado procurar um nutricionista, que é um profissional preparado para orientar caso haja algum possível malefício. O próprio médico também pode auxiliar nesse processo", ressalta Orlei Cardoso.
VEJA COMO OBTER AJUDA
- Para questionamentos de natureza mais técnica, a orientação é entrar em contato por meio do preenchimento de um formulário no "Fale conosco" do site oficial, por meio do qual é possível anexar documentos. Para demais informações é possível ligar para o número 0800 642 9782.
- O Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) é uma ferramenta de suporte do Governo do Espírito Santo à população. É possível obter orientações sobre produtos e amparo em casos de intoxicação. O canal funciona 24 horas por dia, sete dias na semana. Telefone: 0800 283 9904.
- Por meio do WhatsApp é possível esclarecer dúvidas e receber orientações. Caso a situação não seja competência do órgão, é feito o redirecionamento. O atendimento é feito em até 24 horas, de segunda a sexta-feira, mas é possível enviar mensagens aos finais de semana. Contato: (27) 3323-6237.