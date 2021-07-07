Dicas: o que observar ao comprar produtos ditos naturais na internet

Suposto óleo de semente de abóbora comprado pela internet tinha alta concentração de dietilenoglicol na composição Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Rosineide e Willis tinham 50 anos e eram casados há 30. Eles deixaram um filho de 20 anos de idade Crédito: Reprodução/ Facebook

Esse triste episódio ressalta a importância de buscar informações sobre a empresa que comercializa e que fabrica o produto para tentar evitar fraudes e problemas — especialmente na pandemia do novo coronavírus , quando o consumo pela internet e a preocupação com a saúde aumentaram de forma significativa.

A Gazeta entrou em contato com três órgãos: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Por isso, a reportagem deentrou em contato com três órgãos: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ), a Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ) e o Instituto de Proteção à Defesa do Consumidor do Espírito Santo ( Procon-ES ). Assim como entrevistou dois especialistas sobre o assunto.

ATENÇÃO, CONSUMIDOR

Os óleos vegetais — como o de semente de abóbora comprado pelo casal da Grande Vitória — são dispensados de registro junto à Anvisa, já que estão inclusos na categoria de "suplementos alimentares" que não possuem probióticos e enzimas, conforme previsto na resolução nº 240 de 2018. Isso, porém, não significa que não haja controle.

"A regularização deve ser feita mediante protocolo de comunicado de início de fabricação junto à autoridade sanitária local do município ou do Estado", explica a agência, ressaltando que os clientes devem ficar atentos às recomendações de uso desses produtos.

Orlei Cardoso é gerente de vigilância em saúde do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Gerente estadual de vigilância em saúde, Orlei Cardoso orienta que as pessoas procurem a vigilância sanitária da cidade em que o produto é fabricado. "Ela vai poder verificar se o órgão tem conhecimento do produto e se tudo está cadastrado da forma correta. Se não estiver, o consumir já pode desconfiar", garante.

Segundo ele, o comprador pode acionar as vigilâncias estaduais se tiver dificuldade em localizar a municipal. "A maioria vai saber passar a orientação necessária e o telefone correto", afirma.

No caso de outros produtos, como medicamentos, Orlei destaca que é possível verificar o registro junto à Anvisa.

Procure orientação profissional Querer ser uma pessoa mais saudável é super válido. No entanto, a automedicação e o uso sem a orientação correta de produtos fitoterápicos pode acabar gerando o efeito contrário e acarretar problemas de saúde. Por isso, a orientação é que se procure especialistas.



"Gostaria de frisar que se você está querendo consumir um produto fitoterápico é sempre recomendado procurar um nutricionista, que é um profissional preparado para orientar caso haja algum possível malefício. O próprio médico também pode auxiliar nesse processo", ressalta Orlei Cardoso. Quer melhorar a saúde?

Quando a compra é feita pela internet também é importante tomar outros cuidados, como verificar se a empresa que comercializa o produto possui Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e divulga informações básicas exigidas por lei, alerta Rogério Athayde, diretor-presidente do Procon-ES.

"Hoje é muito fácil as pessoas venderem produtos na internet. Por outro lado, o consumidor precisa saber se o site é seguro. Como saber? Primeiro, converse com amigos e colegas, veja se eles já fizeram compras e se deu tudo certo. Depois, veja se consta um endereço físico, o CNPJ e um telefone para contato", orienta.

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