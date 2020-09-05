Na pandemia, estabelecimentos se adequam para atender clientes Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Comércio e bares querem que governo libere funcionamento sem restrições

O Sindicato dos Restaurantes Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fercomércio) defendem a ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de forma independente ao que determina a matriz de risco para o contágio do coronavírus no Estado.

Atualmente, em cidades que estão classificadas como risco moderado, as lojas de rua e de centros comerciais podem ser abertas aos sábados, das 9h às 15h e, durante a semana, das 10h às 16h. Os restaurantes estão liberados para funcionar todos os dias da semana, até as 18 horas. Já os bares continuam proibidos, a não ser aqueles que têm registro de bar e restaurante e consigam cumprir, entre outras orientações, distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas para receber a clientela.

Os shoppings também estão liberados para funcionar aos sábados, mantendo o horário que é adotado durante a semana, do meio-dia às 20h. Os restaurantes da praça de alimentação têm funcionamento autorizado até as 18h durante todos os dias, incluindo domingo.

"Risco baixo não é ausência de risco. O que está liberado são atividades econômicas no horário normal, mas dentro do protocolo da Secretaria de Saúde. Assim como estamos avançando, podemos retroceder na próxima matriz de risco, por isso pedimos disciplina e cuidado entre as pessoas", pontuou o governador Renato Casagrande.

PREJUÍZOS

O presidente do Sindbares, Rodrigo Vervloet, estima que cerca de quatro mil lojas - bar, restaurante e lanchonete - não reabriram as portas por conta dos prejuízos causados pela suspensão das atividades e a mudança de hábito dos consumidores.

A gente tem solicitado ao governo que acabe com essas restrições de horário porque ficou muito claro que a gente consegue funcionar com horários estendidos oferecendo toda a segurança possível. Não há razão de ser com todas essas limitações sendo que a gente tem funcionado cada vez mais e os índices do Estado em relação à pandemia tem diminuído mais também, afirmou.

O presidente da Federação, José Lino Sepulcri, diz que o setor, no entanto, precisa continuar vigilante quanto aos protocolos de segurança dos clientes e funcionários.

Observamos que a flexibilização da abertura dos estabelecimentos, até o momento, não resultou na piora dos indicadores da Covid-19. Pelo contrário, continuam melhorando. Essa ampliação será mais benéfica que o contrário e contribuirá tanto para diminuir aglomerações no comércio quanto para distribuir a população nos finais de semana, disse.

CAPACIDADE REDUZIDA

O diretor comercial do Barlavento, localizado no Quiosque 1 da Praia de Camburi, em Vitória, Pedro Paulo Moysés, também é favorável ao fim das restrições de horário de funcionamento.

Neste período de combate ao coronavírus, o local abriu somente às sextas, sábados e domingos. Até março, o primeiro andar contava com um restaurante enquanto o segundo pavimento funcionava como um lounge com cabine de DJ. Agora, os dois espaços foram transformados em restaurante.

Isso diminuiu muito a nossa capacidade de público. Menos dias e horários de funcionamento e mudança na tipologia de negócio, tudo isso somado, resulta em prejuízo. Antes eu abria os dias que eu queria, os horários que eu queria e então eu conseguia alcançar 100% da capacidade de público. Reduzi o atendimento para um terço da capacidade de antes, relatou.

A partir da próxima segunda-feira (07), com o município de Vitória sendo classificado como risco baixo, o restaurante vai poder abrir sem restrição de horários.

PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA

Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

O gerente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Orlei Amaral Cardoso, explicou que os protocolos de biossegurança servem para orientar os municípios e a população de forma geral. Quanto ao funcionamento do comércio sem restrição, ele informou que isso está condicionado à classificação do município em risco baixo, no Mapa da Gestão de Risco.