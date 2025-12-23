Turismo e cultura

Casagrande anuncia prazo para início das obras do novo Pavilhão de Carapina

Governador do ES também confirmou a entrega do Cais das Artes em 2026; em entrevista para a reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (23), mandatário falou sobre duas das principais obras de sua gestão

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 13:30

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), disse que as obras de construção do novo Pavilhão de Carapina, na Serra, deverão ser iniciadas nos primeiros meses de 2026. Conforme o mandatário, em entrevista para a reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (23), os trâmites visando à contratação da empresa responsável pelas intervenções no empreendimento estão em fase de finalização.

Como mostrou reportagem publicada por A Gazeta, no último dia 2, foi definido o responsável pela construção do novo Pavilhão de Carapina. O vencedor da licitação foi o consórcio C.C.G Construções Ltda., do Espírito Santo, após uma disputa com outras 12 empresas. O prazo de execução é de 1.275 dias corridos, o equivalente a três anos e meio. Dessa forma, a inauguração está prevista para 2029.

"Nós avançamos muito porque a cadeia do turismo está fortalecida e o Espírito Santo hoje tem uma infraestrutura turística robusta. Estamos finalizando a fase de contratação (das obras) do novo Centro de Convenções e, em 2026, vamos iniciar as obras do Centro de Convenções", afirmou o governador, ao responder sobre os investimentos na área do turismo para o próximo ano.

Perspectiva da área de eventos que será construída no luar do Pavilhão de Carapina Crédito: Divulgação | Setur

No caso do novo Pavilhão de Carapina, o julgamento para escolher a empresa responsável pela obra considerou critérios técnicos e de preço. O governo do Estado estabeleceu o valor de R$ 228,6 milhões como limite máximo para tirar o projeto do papel, sendo que a vencedora apresentou a proposta de R$ 221 milhões para executar os serviços.

Datas para entrega de obras no Cais das Artes mantidas

Outra entrega prometida por Casagrande para os primeiros meses de 2026 diz respeito ao Cais das Artes. De acordo com o mandatário, está mantida para janeiro a inauguração do museu do complexo cultural. A expectativa inicial era que essa etapa da obra fosse inaugurada em dezembro deste ano.

"O museu a gente vai entregar no dia 24 ou 29 de janeiro. Nós vamos até tentar trazer uma ação cultural, uma apresentação cultural para a inauguração. Mas é difícil conseguir alguém para se apresentar nessa data, pela quantidade de eventos no Brasil inteiro", afirmou o socialista.

Apesar de o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) ter apontado, por meio de uma manifestação técnica, que o teatro que integrará o Cais das Artes pode ser entregue somente nos primeiros meses de 2027, devido à inconsistência no cronograma das obras encaminhado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado (DER-ES), o governador sustentou, nesta terça-feira (23), que essa fase do empreendimento seguirá com data de entrega prevista para o início do segundo semestre de 2026.

Cais das Artes Crédito: Fernando Madeira

O prazo informado por Casagrande é o mesmo que ele havia anunciado em outubro deste ano, durante evento em que a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) assumiu a gestão do complexo cultural.

"O teatro está programado para o início do segundo semestre do ano que vem. Essa é a data que foi dita e que estou trabalhando com ela. Acho que o DER-ES e o Tribunal de Contas (...) o DRE-ES também procura ser um pouco mais conservador ao dar as informações. Nós trabalhamos com a data no início do segundo semestre para fazer a inauguração do teatro", reforçou Casagrande.

O desencontro no cronograma anunciado pelo DER-ES e pelo governo do Estado está em documento de 18 páginas que embasou o voto do conselheiro Davi Diniz, do TCES, para condenar o diretor-geral do órgão estadual, José Eustáquio de Freitas, ao pagamento de multa de R$ 15 mil.

Quinze anos de obras

A obra do Cais das Artes começou oficialmente em 2010, no fim do segundo mandato do então governador Paulo Hartung. O investimento total seria de R$ 115 milhões. A previsão inicial de entrega do empreendimento era para 2012, mas uma série de contratempos e judicializações resultou no atraso da obra.

Em 2013, um novo contrato foi firmado para continuidade das obras. Porém, em 2015, foram constatadas irregularidades na execução do projeto, inclusive com pagamentos indevidos. Já em 2023, oito anos depois da paralisação e dois anos após a morte do arquiteto Paulo Mendes da Rocha (autor do projeto), Casagrande anunciou a retomada diante do acordo judicial com o consórcio Andrade Valladares-Topus, prometendo a entrega do espaço até janeiro de 2026.

À época, o governo do Estado divulgou que seriam desembolsados R$ 183 milhões para as operações, sendo R$ 20 milhões para recuperação e limpeza do canteiro de obras e R$ 163 milhões para as demais atividades. Até ali, já haviam sido pagos R$ 56 milhões à Santa Bárbara, primeira empresa que executou a obra, e outros R$ 76 milhões destinados para o Consórcio Andrade Valladares-Topus para a parte do projeto que foi executada até a paralisação de 2015.

O desenho original do complexo cultural prevê um teatro com 600 metros quadrados, que deve comportar 1,3 mil lugares, e um museu com espaço de 2,3 mil metros quadrados. Além disso, o Cais das Artes deve contar com um auditório para 225 pessoas, salas de exposições, biblioteca, cantina, recepção, cafeteria e espaços para espetáculos e exposições ao ar livre.

