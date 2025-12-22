"Maneco" curtiu

Ranking mostra os nomes mais registrados no ES em 2025

Evidenciado nas novelas de Manoel Carlos, Helena aparece no topo da lista entre todos os registros de nascimentos no Estado neste ano, com quase 900 certidões; confira a lista completa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:56

Helena foi o nome mais registrado no Espírito Santo em 2025 Crédito: Reprodução | Unplash

Protagonista de novelas marcantes escritas por Manoel Carlos e também em documentos. Aparecendo em 838 novas certidões de nascimento em 2025, Helena foi o nome mais escolhido pelos pais no Espírito Santo, liderando o ranking dos registros de nascimento nos Cartórios de Registro Civil capixabas neste ano.

Logo em seguida, aparecem Ravi e Cecília, ambos com 695 registros – o que, conforme o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), evidencia a preferência por nomes curtos, clássicos e de fácil pronúncia entre as famílias do Estado.

Dando sequência à lista, outros nomes populares nos últimos 12 meses foram Maitê (677), Miguel (631), Arthur (583), Theo (579), Laura (568), Aurora (510) e Gael (509).

“Os nomes escolhidos pelas famílias revelam muito mais do que preferências individuais; eles acompanham transformações culturais, sociais e comportamentais da sociedade brasileira”, avalia Fabiana Aurich, vice-presidente do Sinoreg-ES.

Nomes mais registrados no ES em 2025

Helena – 838 Ravi – 695 Cecília – 695 Maitê – 677 Miguel – 631 Arthur – 583 Theo – 579 Laura – 568 Aurora – 510 Gael – 509

Entre os homens

Ravi – 695 Miguel – 631 Arthur – 583 Theo – 579 Gael – 509 Heitor – 490 Noah – 489 Davi – 434 Bernardo – 410 Anthony – 392

Entre as mulheres

Helena – 838 Cecília – 695 Maitê – 677 Laura – 568 Aurora – 510 Alice – 455 Ísis – 403 Liz – 371 Antonella – 342 Maria Cecília – 307

