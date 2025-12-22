Ranking mostra os nomes mais registrados no ES em 2025

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:56
Protagonista de novelas marcantes escritas por Manoel Carlos e também em documentos. Aparecendo em 838 novas certidões de nascimento em 2025, Helena foi o nome mais escolhido pelos pais no Espírito Santo, liderando o ranking dos registros de nascimento nos Cartórios de Registro Civil capixabas neste ano.
Logo em seguida, aparecem Ravi e Cecília, ambos com 695 registros – o que, conforme o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), evidencia a preferência por nomes curtos, clássicos e de fácil pronúncia entre as famílias do Estado.
Dando sequência à lista, outros nomes populares nos últimos 12 meses foram Maitê (677), Miguel (631), Arthur (583), Theo (579), Laura (568), Aurora (510) e Gael (509).
“Os nomes escolhidos pelas famílias revelam muito mais do que preferências individuais; eles acompanham transformações culturais, sociais e comportamentais da sociedade brasileira”, avalia Fabiana Aurich, vice-presidente do Sinoreg-ES.
