Home
>
Cotidiano
>
Ranking mostra os nomes mais registrados no ES em 2025

Ranking mostra os nomes mais registrados no ES em 2025

Evidenciado nas novelas de Manoel Carlos, Helena aparece no topo da lista entre todos os registros de nascimentos no Estado neste ano, com quase 900 certidões; confira a lista completa

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:56

Bebê no colo dos pais.
Helena foi o nome mais registrado no Espírito Santo em 2025 Crédito: Reprodução | Unplash

Protagonista de novelas marcantes escritas por Manoel Carlos e também em documentos. Aparecendo em 838 novas certidões de nascimento em 2025, Helena foi o nome mais escolhido pelos pais no Espírito Santo, liderando o ranking dos registros de nascimento nos Cartórios de Registro Civil capixabas neste ano.

Recomendado para você

Evidenciado nas novelas de Manoel Carlos, Helena aparece no topo da lista entre todos os registros de nascimentos no Estado neste ano, com quase 900 certidões; confira a lista completa

Ranking mostra os nomes mais registrados no ES em 2025

De acordo com a prefeitura, as estruturas absorvem melhor a energia das colisões de veículos, diferente do que ocorre com os postes atuais; instalação será no trecho entre Serra Sede e Carapina

Serra inicia instalação de "postes salva-vidas" na Avenida Mestre Álvaro

No programa desta segunda (22), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: o que é o crime de stalking?

Logo em seguida, aparecem Ravi e Cecília, ambos com 695 registros – o que, conforme o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES), evidencia a preferência por nomes curtos, clássicos e de fácil pronúncia entre as famílias do Estado.

Dando sequência à lista, outros nomes populares nos últimos 12 meses foram Maitê (677), Miguel (631), Arthur (583), Theo (579), Laura (568), Aurora (510) e Gael (509).

“Os nomes escolhidos pelas famílias revelam muito mais do que preferências individuais; eles acompanham transformações culturais, sociais e comportamentais da sociedade brasileira”, avalia Fabiana Aurich, vice-presidente do Sinoreg-ES.

Nomes mais registrados no ES em 2025

  1. Helena – 838
  2. Ravi – 695
  3. Cecília – 695
  4. Maitê – 677
  5. Miguel – 631
  6. Arthur – 583
  7. Theo – 579
  8. Laura – 568
  9. Aurora – 510
  10. Gael – 509

Entre os homens

  1. Ravi – 695
  2. Miguel – 631
  3. Arthur – 583
  4. Theo – 579
  5. Gael – 509
  6. Heitor – 490
  7. Noah – 489
  8. Davi – 434
  9. Bernardo – 410
  10. Anthony – 392

Entre as mulheres

  1. Helena – 838
  2. Cecília – 695
  3. Maitê – 677
  4. Laura – 568
  5. Aurora – 510
  6. Alice – 455
  7. Ísis – 403
  8. Liz – 371
  9. Antonella – 342
  10. Maria Cecília – 307

Leia mais

Imagem - Bebê prematuro extremo de 865 gramas recebe alta após quatro meses internado no ES

Bebê prematuro extremo de 865 gramas recebe alta após quatro meses internado no ES

Imagem - Queda no número de nascimentos acelera no Brasil e tem 6º ano consecutivo em baixa, diz IBGE

Queda no número de nascimentos acelera no Brasil e tem 6º ano consecutivo em baixa, diz IBGE

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Crianças Cartório Documentos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais