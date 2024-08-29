De sensores de micro-ondas a internet de Elon Musk: como produtores inovam no ES

O painel “Inteligência artificial no agro”, que abriu a série de palestras do segundo dia do TecnoAgro 2024, nesta quinta-feira (29), abordou o uso da IA nos campos e as adaptações que produtores vêm fazendo para resultados mais assertivos, além da necessidade de democratização da tecnologia, para que mais pessoas tenham acesso aos benefícios e avanços.
De acordo com os especialistas convidados para a roda de conversa mediada pela jornalista Fabíola de Paula nesta quinta-feira (29), a IA é parceira para uma efetividade cada vez maior nos campos do Espírito Santo, onde produtores já fazem o uso de equipamentos adaptados para a medição das propriedades do solo.
Segundo Carlos Ribeiro, CEO da startup Sensix, as primeiras aplicações da IA no campo eram voltadas para identificação de diagnósticos de doenças em animais e em cultivos de café, milho, soja e algodão, por exemplo. Hoje, com os avanços constantes, a IA já está nos maquinários e demais processos que auxiliam na tomada de decisões complexas.
No Espírito Santo, os produtores já contam com um banco de dados robusto capaz de analisar as produções, velocidade e eficiência das operações com auxílio da IA.
“Tecnologias adaptadas com sensores de micro-ondas são usadas para monitorar o solo, a biomassa e as condições ambientais diárias das lavouras. Com essas tecnologias e informações integradas, o produtor pode otimizar suas operações e aplicar insumos de forma mais eficiente”, explicou.
“O futuro da IA é voltado para a tomada de decisões sobre o que deve ser feito no campo, em processos de irrigação, até mesmo medindo o tempo e quantidade de água, por exemplo, passando por modelos analíticos, medindo umidade do solo e quanto de água a planta precisa com uma série de cálculos até o máximo potencial produtivo dessa cultura”, completou o CEO da Sensix.
Uso de Starlink no campo
No Estado, os produtores vêm superando os desafios de conectividade com auxílio de uma ferramenta criada por Elon Musk, magnata do mundo da tecnologia e atual dono do X, o antigo Twitter.
“Nos últimos anos, a conectividade no campo tem sido um desafio, especialmente com a dificuldade de distribuir cabos e instalar torres em áreas rurais. A Starlink, uma internet via satélite, tem sido uma solução eficaz. Com ela, os produtores podem simplesmente adquirir um modem e uma antena, conectando-se aos satélites e obtendo internet de alta velocidade sem a necessidade de infraestrutura tradicional”, explicou Carlos.
De acordo com o gestor, produtores desembolsam cerca de R$ 3 mil para a adoção do sistema e pagam uma taxa mensal de uso, com um valor próximo ao de pacotes usados em residências, fazendo com que a Starlink se torne uma aliada valiosa.
"Isso tem feito uma grande diferença para os produtores, pois eles podem usar sensores no campo e em suas máquinas que requerem conexão para enviar dados para a nuvem de maneira muito mais rápida"
Segundo Carlos, no Estado os produtores usam a tecnologia, aliada a outras ferramentas de conectividade, para fazer varreduras no campo. “Alguns utilizam um ponto de acesso móvel em caminhonetes, que coleta e envia dados para a nuvem enquanto circula pela fazenda, facilitando a gestão e análise dessas informações”, finalizou o especialista.
O TecnoAgro
Iniciado na quarta-feira (28), o TecnoAgro conta com mais de 20 horas de programação, entre palestras e paineis, com o tema central “Agro Inteligente”. O evento tem a proposta de ser o espaço ideal para explorar e discutir avanços que contribuam com a produtividade e a sustentabilidade no campo.
De sensores de micro-ondas a internet de Elon Musk: como produtores inovam no ES
No evento, os visitantes podem degustar chocolates e derivados, embutidos, queijos, cafés especiais e licores de produtores capixabas. Essa edição conta ainda com apresentação de artistas capixabas. Confira a programação completa do evento clicando aqui.