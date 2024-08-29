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TecnoAgro 2024

Auditório Desenvolvimento: reveja as palestras do segundo dia do evento

Temas como o futuro do agro e soluções inteligentes foram debatidos durante o evento nesta quarta (28) e quinta-feira (29)
Hugo Dadalto

Hugo Dadalto

Publicado em 

29 ago 2024 às 10:17

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 10:17

Em clima de alegria, o TecnoAgro 2024 se despede do público em mais uma edição de sucesso.A quinta-feira (29) foi marcada por bastante conteúdo para os participantes que passaram no megaevento. Se engana quem pensa que é momento de dizer adeus, pois, agora, os tratores pegam a estrada novamente rumo à capital capixaba do agro em 2025.  
No segundo dia de programação, o Auditório Desenvolvimento recebeu palestras e painéis focados no acompanhamento de produtores e tendências para financiamento do agro capixaba. Nesta página, você pode pode rever os painéis do segundo dia. A capital capixaba recebeu mais de mil pessoas só no primeiro dia de encontro. 
Por lá, produtores, empresários e estudantes viveram uma imersão dentro das principais novidades e tecnologias quando o assunto é inovação para o campo.

Saiba mais!

Neste ano, com o tema “Agro Inteligente”, o TecnoAgro 2024 discutiu os principais avanços tecnológicos e soluções inovadoras para o espaço rural. A proposta da megafeira do agro no Espírito Santo é discutir soluções que permitam produzir mais e melhor, sem abrir mão da sustentabilidade no campo.
Em 2024, o evento transformou o Steffen Centro de Eventos, na Serra, na capital capixaba do agro, nesta quarta e quinta-feira (28 e 29/08). Foram mais de 25 palestras de diversos temas, além de exposições e atrações culturais.
Maior evento de tecnologia, capacitação e inovação no agronegócio do Espírito Santo, o TecnoAgro é realizado pela Rede Gazeta e por A Gazeta. Na capital capixaba do agro, os participantes vivem uma imersão em inovações para o meio rural com mais de 20 horas de palestras de diversos temas, além de exposições e atrações culturais.

Reveja  palestras palestra de acompanhamento para agroprodutores durante um ano

Reveja palestras sobre cenários e tendências de financiamento do agro capixaba

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