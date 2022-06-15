Crédito puxa a expansão do agronegócio no ES; conheça as linhas

BANESTES

Anunciou R$ 200 milhões para o Plano Safra 2021/2022. As linhas possuem prazos de carência para pagamento conforme modalidade e cultura envolvidas na operação.

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)



►Finalidade: custeio agrícola e pecuário

►Taxa de juros: 3% a.a a 4,50% a.a, conforme cultura.

►Prazo de pagamento: até 24 meses.

Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp)



►Finalidade: custeio agrícola e pecuário

►Taxa de juros: 5,50% a.a.

►Prazo de pagamento: até 24 meses.

Demais Produtores

►Finalidade: custeio agrícola e pecuário

►Taxa de juros: 7,50% a.a.

►Prazo de pagamento: até 24 meses.

Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp)

►Finalidade: investimento agrícola e pecuário

►Taxa de juros: 6,50% a.a.

►Prazo de pagamento: até sete anos

Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)

►Finalidade: investimento agrícola e pecuário

►Taxa de juros: a partir de 7,50% a.a.

►Prazo de pagamento: até sete anos

Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)



►Finalidade: parcerias

►Taxa de juros: a partir de 7% a.a.

►Prazo de pagamento: até sete anos

Especialmente para a cultura de café, estão disponíveis linhas de financiamento para custeio de produtores e para capital de giro para indústrias de torrefação de café e cooperativas de produção.

Funcafé (para produtores)



►Finalidade: custeio para a cultura do café

►Taxa de juros: 7% a.a.

►Prazo de pagamento: até 14 meses.

Funcafé (para indústrias de Torrefação de Café e Cooperativas de Produção)



►Finalidade: capital de giro

►Taxa de juros: até 7% a.a.

►Prazo de pagamento: até 24 meses.

SICOOB

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e Recursos Próprios Livres (RPL)



►A quem se destina: pequenos produtores e agricultores familiares com Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) válida e renda bruta agropecuária até R$ 500 mil.

Recursos Próprios Livres (RPL), Pronamp e recursos do BNDES



►A quem se destina: produtores de médio porte enquadrados no Pronamp e com renda bruta entre R$ 500 mil e R$ 2,4 milhões

Funcafé, BNDES e Recursos Próprios Livres (RPL)





►A quem se destina: grandes produtores com renda bruta superior a R$ 2,4 milhões.

Todas as linhas de crédito seguem as seguintes regras:

►Taxas de juros: variam de acordo com o enquadramento, a partir de 3% a.a.

►Carência: de acordo com o retorno financeiro do empreendimento

►Prazo para pagamento: Até 120 meses

►Finalidades: custeio, investimento, comercialização e industrialização

CAIXA

Crédito Rural Caixa - Custeio



►Finalidades: cobrir despesas da produção agrícola e da atividade pecuária, tais como aquisição de insumos, sementes, fertilizantes e defensivos, compra de vacinas, medicamentos, rações.

► A quem se destina: produtor rural pessoa física e jurídica (Pronaf, Pronamp e Demais Produtores) e Cooperativas de Produção Agropecuária.

►Limite de crédito: varia em função do tomador e da atividade.

►Taxas de juros: a partir de 3% a.a na linha do Pronaf

►Prazo para pagamento: até 14 meses

►Período de carência: não tem

Estocagem FEE



►Finalidades: armazenar e conservar a produção própria ou a dos cooperados, visando à comercialização em melhores condições de mercado.

►A quem se destina: produtores rurais (PF e PJ) e Cooperativas de Produção Agropecuária Limite de crédito: de acordo com o produto, pode variar de R$ 4,5 milhões até R$ 25 milhões

►Taxas de juros: a partir de 7,5% a.a.

►Prazo para pagamento: de 90 dias a 240 dias, de acordo com o produto/cultura

►Período de carência: não tem

Inovagro

►Finalidades: incorporação de inovação tecnológica nas propriedades rurais

►Limite de crédito: até R$ 1,3 milhão por beneficiário, cooperativas e produtores rurais.

►Prazo para pagamento e carência: até 5 anos para aquisição de matrizes e reprodutores com carência de 12 meses. Para os demais itens, prazo de pagamento de 10 anos com carência de 3 anos.

►Taxa de juros: 7% a.a.

Programa ABC - Agricultura de Baixo Carbono

►Finalidades: financiar projetos destinados à adoção de tecnologias sustentáveis que contribuam para a redução das emissões dos gases de efeito estufa, combatendo o aquecimento global. Limite de crédito: até R$ 5 milhões por beneficiário (cooperativas ou produtores rurais).

►Prazo para pagamento: de 2 a 12 anos, com carência variável

►Taxa de juros: 7% ao ano

Giro Caixa Agro

►Finalidades: financiamento de capital de giro visando atender as necessidades imediatas operacionais das cooperativas de produção agropecuária, agroindustrial, aquícola ou pesqueira.

►Limite de crédito: R$ 65 milhões por ano agrícola

► Prazo de pagamento: até 24 meses.

►Taxa de juros: variável

► Período de carência: Não tem

BANCO DO BRASIL

Pronaf Custeio

►Finalidades: custeio de despesas da produção agrícola e pecuária Limite de crédito: até R$ 250 mil por ano agrícola.

►Prazo de pagamento: para custeio agrícola pode chegar a 3 anos, e para custeio pecuário, até dois anos.

►Taxa de juros: de 3% até 4,5% a.a

Pronaf Agroindústria Industrialização

►Finalidades: financiar as necessidades de beneficiamento, industrialização armazenagem e conservação da produção Limite de crédito: de R$ 45 mil até R$ 30 milhões, para casos de cooperativa central.

► Prazo de pagamento: até 12 meses

►Taxa de juros: Pré-fixada: 4,5% a.a.

Pronamp Investimento

►Finalidades: investir em bens novos, como máquinas, equipamentos, caminhões e embarcações, estruturas de armazenagem e outros serviços necessários ao empreendimento.

►Limite de crédito: limite financiável é de até 100% do valor do investimento e o teto de financiamento é de até R$ 430 mil, por beneficiário, por ano agrícola.

►Prazo de pagamento: até 8 anos, com carência de até 3 anos.

►Taxa de juros: 6,5% a.a.

Moderfrota

►Finalidades: investimento para modernização da frota de tratores agrícolas, implementos associados e colheitadeiras Limite de crédito: Até 85% do valor dos objetos do financiamento.

►Prazo de pagamento: até 7 anos para itens novos e até 4 anos para itens usados.

►Taxa de juros: 8,5% a.a

BANCO DO NORDESTE

O Banco do Nordeste é o operador exclusivo do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNE). Para todos os portes, é preciso que a propriedade esteja localizada na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que no Espírito Santo compreende 31 municípios.

Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNE)



►Taxas de juros: de 0,5% a.a e 3% a.a. a 4,5% a.a. para produtores enquadrados no Pronaf atendidos pelo programa de microcrédito Agroamigo (empréstimos de até R$ 20 mil). Para os demais clientes do Pronaf, os juros são a partir de 2,75% a.a. até 4% a.a. Para mini, pequenos e pequeno-médios produtores a taxa é de 5,52% a.a. Para produtores enquadrados no porte pequeno-médio, a taxa é de 5,96% a.a. Para produtores enquadrados nos portes médio e grande, a taxa é 6,27% a.a. As taxas para ampliação, modernização, reforma e construção de novos armazéns são de 5,23%.

► Prazo para pagamento: até 12 anos para investimentos fixos, oito anos para investimentos semifixos, podendo chegar a até 20 anos para investimentos específicos.

► Finalidades: aquisição de máquinas, equipamentos, insumos, matérias-primas, melhoramento dos rebanhos, uso eficiente e sustentável da água, implantação de sistemas de micro e minigeração de energia distribuída e modernização da infraestrutura produtiva.

►Período de carência: variável, podendo chegar a até quatro anos para investimentos fixos e de até três anos para investimentos semifixos. Também pode chegar a cinco anos para projetos de alta relevância e estruturantes localizados em regiões definidas, e até a sete anos para florestamento e reflorestamento.

SICREDI-ES

► Custeio Agrícola: destinado ao custeio da produção da lavoura. O acesso é para todos os públicos e a taxa varia conforme o porte do produtor (prazo 14 meses).

► Investimento Plantio: destinado a investimentos para implantação de lavoura nova. O acesso é para todos os públicos, variando a taxa conforme porte do produtor (prazo 10 anos, podendo utilizar 3 anos de carência).

► Investimento Maquinário: destinado a investimentos para compra de maquinário, implementos, tratores, e outros equipamentos (prazo de 7 anos).

► Rotativo Agronegócio/Capital de Giro: linha de crédito para giro rápido com recurso da cooperativa. O acesso é para todos os produtores, independente de classificação (prazo de 1 ano).

► CPR Energia Solar: linha específica para instalação de energia solar no agronegócio com taxas diferenciadas do crédito comercial (prazo 5 anos).

