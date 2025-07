TecnoAgro

5 tecnologias que fazem do ES um gigante na produção de ovos no Brasil

O Espírito Santo é um dos principais produtores de ovos do país, sendo Santa Maria de Jetibá destaque na atividade

Publicado em 17 de julho de 2025 às 14:30

Em destaque como um dos principais produtores de ovos do Brasil, o Espírito Santo tem na inovação e tecnologia uma das diretrizes para estar no topo da avicultura nacional. >

Liderado por Santa Maria de Jetibá, município da Região Serrana que é o maior produtor de ovos do Brasil, o Estado produz cerca de 14,3 milhões de ovos de galinha por dia e outros 4,8 milhões de ovos de codorna, totalizando 19,1 milhões de ovos por dia. A produção equivale a quase 5 ovos por habitante diariamente no Espírito Santo.>

Estado produz cerca de 14,3 milhões de ovos de galinha por dia Crédito: Shutterstock

Segundo Enio Bergoli, secretário da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo, os avicultores capixabas historicamente têm utilizado as principais tecnologias, mantendo o segmento em consonância com investimentos recentes. >

“Nos últimos anos, esse segmento sempre esteve em consonância com os investimentos em controle de temperatura e rastreabilidade. É um segmento que utiliza muito os conhecimentos gerados pelas academias e pelos institutos de pesquisa no mundo”, destaca Bergoli.>

>

A produção de ovos no Espírito Santo será um dos temas da edição 2025 da TecnoAgro e Feira Nater Coop, que acontecem em Santa Maria de Jetibá de quinta-feira (17) a sábado (19), no Centro de Eventos Cultura e Esportivo Sofia Arnholz Berger. >

A primeira etapa de um dos principais encontros do agronegócio capixaba ao reunir tecnologia, inovação e sustentabilidade foi realizada no início do julho em Nova Venécia, na Região Noroeste.>

Para Enio Bergoli, nos últimos anos, o uso de tecnologia nas granjas capixabas pode ser agrupado em cinco grandes frentes, cruciais para a eficiência e competitividade do setor:>

1. Sistemas de alimentação automatizados: Presentes nas principais granjas, esses sistemas garantem um controle preciso da quantidade de alimento necessária para as aves, considerando idade, peso e tamanho. Essa tecnologia de ponta reduz custos e aumenta a eficiência produtiva, ao assegurar a saúde e o bem-estar das aves. Além disso, elimina o contato manual com os animais, colaborando para a quantidade correta de insumos. >

2. Sistemas de coleta de ovos automatizados: A coleta é realizada por esteiras, que encaminham os ovos diretamente para o controle de qualidade. Isso reduz o tempo de trabalho manual e evita o contato humano, o que resulta em maior sanidade do produto. Esses sistemas automatizados também diminuem a chance de danos e quebras durante a coleta, melhorando a qualidade dos ovos produzidos.>

3. Monitoramento da saúde dos animais: A avicultura é suscetível a problemas de saúde, e as granjas comerciais capixabas são equipadas com medidas de biossegurança, como telas de proteção. Os sistemas de monitoramento da saúde em tempo real permitem detectar sinais de doença ou estresse nas aves, possibilitando a tomada de decisões imediatas para preservar o bem-estar do plantel.>

4. Sistemas de iluminação controlada: A iluminação nos aviários é vital para a produção de ovos e a saúde das aves. Esses sistemas permitem um controle preciso da quantidade e intensidade de luz nas instalações, garantindo o nível ideal para maximizar a produção de ovos.>

5. Sistemas de rastreabilidade dos ovos: Essenciais para a segurança alimentar, esses sistemas permitem que os produtores acompanhem todo o trajeto dos ovos, desde a granja até o consumidor final. Isso garante a conformidade com as regulamentações governamentais e oferece transparência ao processo produtivo.>

Bergoli acrescenta que a avicultura no Espírito Santo, especialmente em Santa Maria de Jetibá, é uma atividade altamente organizada, com produtores que utilizam tecnologia de ponta há muitos anos. >

"Eles se associam e investem continuamente em genética de ponta e rações de alta tecnologia, que são a base da atividade. Essa adoção consistente de inovação e organização é fundamental para que o Espírito Santo mantenha sua posição de destaque no cenário nacional da produção de ovos", destaca.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta