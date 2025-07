Tecnoagro

Uso de drones e irrigação inteligente no café: como a tecnologia está mudando o campo capixaba

Entenda como a implementação de inovações tem ajudado a impulsionar a produção agrícola e contribuído até nas exportações

Publicado em 3 de julho de 2025 às 09:48

O campo capixaba está passando por uma transformação, impulsionada principalmente pela inovação tecnológica. A cultura do café, um dos pilares da economia e do agro no Espírito Santo, é uma das que têm se beneficiado das inovações. >

Um exemplo disso é o uso de drones para monitoramento e controle das lavouras, bem como sistemas de irrigação inteligente que ajudam a otimizar o uso da água. A tecnologia tem resultado no aumento da produtividade e na garantia de sustentabilidade no meio rural.>

Uso de drones poupa mão de obra e aumenta a eficiência no campo Crédito: Shutterstock

Todo esse ambiente de tecnologia e inovação está relacionado à chamada implantação da agricultura 5G, que tem feito o Espírito Santo se destacar no agronegócio nacional. Mesmo com pequenas dimensões territoriais, o Estado é líder na produção e exportação de diversos produtos agrícolas. >

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, explica que a agricultura 5G representa a chegada de um nível tecnológico mais intenso. E não se limita apenas às inovações de sistemas de produção agrícola em si, mas também integra softwares e programas que auxiliam o produtor nas tomadas de decisão.>

O assunto será destaque no TecnoAgro, maior evento de conteúdo e capacitação voltado para o agronegócio no Espírito Santo, que neste ano estará junto da Feira Agro Natercoop, de quinta-feira (3) a sábado (5), no Parque de Exposições Luiz Henrique Altoé, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. >

Segundo Bergoli, o uso dessas novas tecnologias, tanto direcionadas para o sistema de produção quanto para a gestão dos negócios, é o que confere competitividade ao agronegócio capixaba. >

Ele enfatiza que somente uma agricultura competitiva, utilizando tecnologias de última geração, seja nas ciências agrárias, na produção ou na gestão, consegue alcançar os mercados mais exigentes do mundo. Graças a isso, em 2024, os produtos do agro capixaba foram para 125 países.>

No caso da cafeicultura, um dos destaques é o avanço da tecnologia de irrigação inteligente, com sistemas automatizados especialmente no cultivo do café conilon. Embora a irrigação já esteja sendo usada há vários anos, equipamentos mais avançado têm ganhando espaço no campo capixaba.>

A melhor estratégia para a gente ter a inovabilidade, ou seja, ter uma produção com qualidade, rentabilidade e sustentabilidade, é rumar para essa agricultura 5G, que trabalha com precisão do uso dos insumos Enio Bergoli Secretário de Estado da Agricultura

Fabiano Tristão, coordenador de cafeicultura do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), detalha que nos últimos anos houve um incremento muito forte na irrigação localizada, tecnologia levada para cafeicultores de todo o Estado. A maior parte utiliza sistemas de gotejamento e gotejamento enterrado.>

Tristão detalha que a irrigação totalmente automatizada permite ao agricultor ligar e desligar o sistema remotamente, por meio de aplicativos de celular, desde que haja sinal de internet.>

Segundo Tristão, a tecnologia na irrigação tem resultado em incremento de pelo menos 30% da produtividade. "Outro benefício é o fato de minimizar os riscos das mudanças climáticas. O principal problema que temos é a irregularidade de precipitação. Tendo água disponível e tendo uma irrigação bem dimensionada, minimiza esse problema", afirma.>

O papel da irrigação na cafeicultura será tema de palestra no sábado (5), no TecnoAgro. Quem vai apresentar o tema “Irrigação do café: o caminho para altas produtividades” é o consultor da Expert Irrigação Luan Peroni Venancio.>

Venancio acrescenta que o caminho para altas produtividades envolve um projeto bem elaborado e manejo contínuo de irrigação. E os drones também têm sido usados na elaboração das iniciativas, para fazer um mapeamento preciso das áreas produtivas.>

"Isso permite desenhar o projeto em cima da área real, facilitando o trabalho. Fazer a irrigação no tempo certo é o caminho para a alta produtividade", afirma.>

Drones

Os drones agrícolas, por exemplo, começaram a ser comercializados pela Nater Coop, cooperativa referência no agronegócio capixaba, no ano passado. O papel do equipamento é fazer monitoramento e atuar nas lavouras para pulverização, no controle de pragas e doenças, na dispersão de fertilizantes e até para semear áreas de pastagens. >

“A utilização do drone nas lavouras, aqui no Espírito Santo, vem crescendo significativamente e a Nater Coop está atendendo a uma demanda crescente dos produtores desta região, que é um ponto estratégico da agricultura capixaba. O espaço está pronto para atender cooperados e não cooperados e é um marco inovador para a cooperativa”, afirma Denilson Potratz, presidente da Nater Coop.>

E para dar assistência aos produtores que utilizam o equipamento, a Nater Coop inaugurou recentemente a primeira assistência técnica para drone agrícola na região Serrana do Espírito Santo. >

O espaço, localizado em Santa Maria de Jetibá, atende em conjunto com a empresa Agridrones, parceira da Nater Coop desde 2024 que conta com profissionais especializados e certificados.>

Benefícios do uso da tecnologia no campo

O secretário Enio Bergoli detalhou alguns benefícios proporcionados pelo uso das novas tecnologias no campo no Espírito Santo.>

Redução dos custos de produção: Com o uso de variedades melhoradas, sistemas de irrigação e drones que poupam mão de obra e aumentam a eficiência.



Com o uso de variedades melhoradas, sistemas de irrigação e drones que poupam mão de obra e aumentam a eficiência. Irrigação Inteligente e Sustentável: Um dos destaques é o uso da irrigação subterrânea, que elimina a evaporação e o desperdício de água e de energia, que é um custo elevado. A irrigação também conta com com sensores medindo a umidade do solo e sistemas que preveem chuvas, garantindo a quantidade exata de água e evitando desperdícios de água e energia.

Um dos destaques é o uso da irrigação subterrânea, que elimina a evaporação e o desperdício de água e de energia, que é um custo elevado. A irrigação também conta com com sensores medindo a umidade do solo e sistemas que preveem chuvas, garantindo a quantidade exata de água e evitando desperdícios de água e energia. Aumento da produtividade: Ao reduzir os custos de produção por unidade e produzir mais por hectare, a competitividade é favorecida.



Ao reduzir os custos de produção por unidade e produzir mais por hectare, a competitividade é favorecida. Melhora no controle e tomada de decisão: As tecnologias auxiliam no controle de pragas e permitem decisões mais rápidas e eficientes. Softwares de gestão, muitas vezes com inteligência artificial e aprendizado de máquina, têm sido cruciais para otimizar o uso de recursos, como aplicar a água no dia, na hora e na quantidade certas, ou calcular a ração animal com precisão.



As tecnologias auxiliam no controle de pragas e permitem decisões mais rápidas e eficientes. Softwares de gestão, muitas vezes com inteligência artificial e aprendizado de máquina, têm sido cruciais para otimizar o uso de recursos, como aplicar a água no dia, na hora e na quantidade certas, ou calcular a ração animal com precisão. Sustentabilidade e qualidade ambiental: A agricultura de precisão garante que os insumos sejam usados na dose certa, com maior eficiência, resultando em menor custo com defensivos e benefícios para o meio ambiente. Isso leva a uma maior eficiência também com relação à sustentabilidade.

