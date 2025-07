Organização e planejamento

Videocast Tecnoagro: Planejamento forrageiro ajuda na alimentação animal durante as secas

Novo episódio do Videocast Tecnoagro especial da Feira da Nater Coop mostra como o planejamento forrageiro e o uso da silagem podem ser usados como ferramentas de alimentação animal em época de seca

Publicado em 16 de julho de 2025 às 11:49

Para ter qualidade na produção e um processo sustentável, também é preciso olhar para os animais e garantir uma quantidade suficiente de alimento para todas as épocas do ano, incluindo as mais críticas. O planejamento forrageiro ajuda a gerenciar e organizar essa produção de forma eficiente com o objetivo de evitar a escassez e reduzir custos. >

No novo episódio do Videocast Tecnoagro especial Feira da Nater Coop, a jornalista Cláudia Gregório, conversou com o engenheiro agrônomo e extensionista rural do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Felipe Lopes Neves, sobre como o planejamento forrageiro e o uso da silagem podem ser usados como ferramentas de alimentação animal na época de seca. >

Confira o episódio completo acima. >

Videocast Tecnoagro

O extensionista rural do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Felipe Lopes Neves, fala como o uso da silagem pode ser usado como ferramenta de alimentação animal na época de seca Crédito: tecnoagro

No Videocast TecnoAgro, especialistas e autoridades discutem temas relevantes relacionados ao agronegócio capixaba, como tecnologia, inovação, desenvolvimento sustentável e muito mais. >

>

Em 2025, o videocast ganhou uma edição especial, com episódios gravados na Feira Agro Nater Coop. O evento reúne produtores rurais, fornecedores e parceiros para falar sobre as últimas inovações do setor, realizar negócios e contribuir para o fortalecimento do mercado capixaba.>

