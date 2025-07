Fortalecimento do agro

Videocast TecnoAgro: cooperativa ajuda pequenos e médios produtores a alcançarem mercado externo

Em mais um episódio do Videocast TecnoAgro, o presidente da Nater Coop, Denilson Potratz, fala sobre como o modelo cooperativista funciona de modo a impulsionar as vendas de produtores

Publicado em 4 de julho de 2025 às 21:52

No Espiríto Santo, o agronegócio é responsável por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba, sendo a atividade econômica mais importante em 80% dos municípios. Com acesso a insumos de qualidade, assistência técnica e tecnologias no campo, os números, que já são expressivos, crescem ainda mais com a chegada de pequenos e médios produtores que estão ampliando a produtividade e alcançando novos mercados. >

Por meio da Nater Coop, maior cooperativa agro do Espírito Santo, mais de 24 mil agricultores já conseguiram exportar seus produtos diretamente para o mercado internacional, transformando a realidade do agronegócio capixaba. >

No novo episódio do Videocast TecnoAgro, o presidente da Nater Coop, Denilson Potratz, é o convidado da jornalista Cláudia Gregório para falar da transformação que a cooperativa está promovendo no campo, com participação dos cooperados em todas as etapas desse processo e, inclusive, com papel essencial na realização da Feira Agro Nater Coop, ponto de encontro para conexões e negócios do setor. >

"O cooperativismo é um modelo de negócio em que o associado participa de toda a cadeia. Ele faz os negócios na cooperativa e depois também participa dos resultados da cooperativa", comenta Potratz. >

Para o sucesso dos produtores, a Nater Coop atua com serviços como o fornecimento de insumos, equipamentos e maquinário, levando para o campo novas tecnologias para sua evolução contínua e aumento da produtividade. "Assim, conseguimos levar a produção tanto para o mercado interno quanto externo, juntando a safra de vários produtores em contêineres de exportação, o que facilita esse acesso ao mercado externo por meio da cooperativa", complementa o presidente da Nater Coop. >

Para conferir mais este episódio do Videocast TecnoAgro, basta dar play no episódio acima.

Videocast TecnoAgro

A jornalista Cláudia Gregório entrevistou o presidente da Nater Coop, Denilson Potratz Crédito: Divulgação

No Videocast TecnoAgro, especialistas e autoridades discutem temas relevantes relacionados ao agronegócio capixaba, como tecnologia, inovação, desenvolvimento sustentável e muito mais. >

Em 2025, o videocast ganhou uma edição especial, com episódios gravados na Feira Agro Nater Coop. O evento reúne produtores rurais, fornecedores e parceiros para falar sobre as últimas inovações do setor, realizar negócios e contribuir para o fortalecimento do mercado capixaba.>

