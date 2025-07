Tecnologia rural

De protetor solar para plantas a drone, TecnoAgro apresenta inovações no campo

Evento em Nova Venécia reúne expositores e apresenta soluções para aumentar a produtividade e enfrentar os desafios climáticos no agronegócio

Publicado em 3 de julho de 2025 às 17:55

Começou nesta quinta-feira (3), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, a Arena TecnoAgro, feira que apresenta uma série de inovações voltadas ao agronegócio, um dos pilares da economia capixaba. Com programação até sábado (5), o evento acontece junto à Feira Agro Natercoop, no Parque de Exposições Luiz Henrique Altoé, e promete reunir cerca de 6 mil visitantes, que terão contato direto com soluções modernas voltadas ao campo.>

Ao todo, são 40 expositores apresentando desde máquinas agrícolas modernas até recursos tecnológicos voltados à sustentabilidade e à produtividade rural. Um dos destaques da feira é o “protetor solar para plantas”. Segundo o expositor Vitor, trata-se de um produto desenvolvido para proteger folhas e frutos contra os efeitos nocivos do calor extremo. “Assim como nossa pele queima, as plantas também sofrem com o excesso de sol. O protetor impede que o calor penetre nas folhas, direcionando a energia da planta para a produção”, explica.>

Protetor solar reduz efeitos nocivos do calor extremo às plantas Crédito: Fabrício Christ/TV Gazeta

Vitor destaca ainda que a tecnologia chega num momento importante. “Viemos de uma safra muito desafiadora, com longos períodos de seca e calor intenso. O interesse do público tem sido grande. Muitos produtores já conhecem a solução, mas há também quem esteja tendo o primeiro contato aqui na feira. O stand está cheio”, afirmou em entrevista no Gazeta Meio Dia.>

Outro grande atrativo é o drone agrícola, uma solução que já vem sendo adotada por produtores que buscam mais eficiência e precisão no manejo da lavoura e rendeu até negócio fechado nas primeiras horas de evento. “A escassez de mão de obra e a necessidade de otimizar o tempo estão acelerando o uso dessas tecnologias”, disse Philipe Muller, expositor responsável pelos drones.>

Drones agrícolas estão em exposição no TecnoAgro Crédito: Fabrício Christ/TV Gazeta

Além de produtores, a feira atraiu estudantes de escolas do interior de Nova Venécia. Para o professor Magno Fleger, proporcionar esse contato dos jovens com a tecnologia rural é essencial. “Eles veem esse tipo de inovação só em vídeos ou em grandes plantações. Estar aqui permite que levem esse conhecimento para casa, para seus pais e avós", relatou o professor. >

Na avaliação do secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, o evento é uma oportunidade de acelerar a adoção de novas práticas. “Esse é um momento de interação e troca entre produtores, técnicos e empresas. Quanto mais rápido essas tecnologias chegarem à ponta, mais eficiente será o agronegócio capixaba.”>

Para o seu Pedro, agricultor com décadas de experiência, a feira é um choque positivo de realidade. “O que mais me surpreende é que não achávamos que chegaríamos nesse ponto. Pensávamos que ia morrer naquela vida. Hoje está bem mais fácil você trabalhar... Muito mais fácil”. >

Programação dos próximos dias 4 de julho | Sexta-feira 8h | Abertura do credenciamento e da Loja Agro

9h | Arena Pecuária | Premiação da 2ª Edição do Clube da Bezerra

10h | Auditório | Palestra “Estresse climático no cafeeiro” - Ana Paula Neto - Syngenta

14h | Estande Institucional | Sabor de Cooperar - Receita ao vivo

15h | Auditório | Palestra “Como manejar a nutrição de plantas em situações climáticas adversas” - Kaio Dias

16h | Estande Institucional | Sabor de Cooperar - Receita ao vivo

18h | Fechamento do credenciamento e da Loja Agro



5 de julho | Sábado



8h | Abertura do credenciamento e da Loja Agro

10h | Auditório | Palestra “Irrigação do café: o caminho para altas produtividades” - Luan Peroni Venâncio

11h | Pavilhão | Coral Italiano Augusto Zaché

13h30 | Fechamento da Loja Agro

15h | Estande Institucional | Sorteio de 3 Motos CG START 160

15h30 | Encerramento da Feira Agro - Edição Nova Venécia



