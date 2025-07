Setor em alta

Videocast TecnoAgro: agro capixaba bate recorde de exportações e tem papel importante na economia do ES

Neste episódio especial da Feira Agro Nater Coop, o secretário da Seag, Enio Bergoli, fala sobre o crescimento do agronegócio do Estado e a importância do setor para o desenvolvimento do Estado

Publicado em 4 de julho de 2025 às 17:16

Em 2024, as exportações do agronegócio do Espírito Santo bateram um recorde, com mais de R$ 22 bilhões exportados – um crescimento de quase 70% em relação a 2023 –, segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). >

Para falar sobre o crescimento e a importância do agronegócio no Espírito Santo, os jornalistas Cláudia Gregório e Douglas Motta conversaram com o secretário da Seag, Enio Bergoli, no Videocast TecnoAgro especial da Feira Agro Nater Coop.>

Enio destacou que os dados de exportação de 2024 são históricos, principalmente comparado com o Brasil, que decresceu cerca de um por cento nas exportações do agronegócio. >

“Isso se deu por uma combinação de vários fatores. Primeiro porque os principais produtos da nossa pauta de exportação tiveram preços internacionais muito razoáveis e, também, porque nós ampliamos o volume”, explicou.>

>

O secretário falou, ainda, sobre a importância do agro capixaba a nível nacional, os principais produtos exportados e os investimentos que estão sendo feitos para alavancar ainda mais esse setor.>

Confira o episódio completo no vídeo acima!>

Videocast TecnoAgro

O episódio especial do Videocast TecnoAgro abordou o crescimento do agronegócio no Espírito Santo e a importância deste setor para a economia do Estado Crédito: Divulgação

No Videocast TecnoAgro, especialistas e autoridades discutem temas relevantes relacionados ao agronegócio capixaba, como tecnologia, inovação, desenvolvimento sustentável e muito mais. >

Em 2025, o videocast ganhou uma edição especial, com episódios gravados na Feira Agro Nater Coop. O evento reúne produtores rurais, fornecedores e parceiros para falar sobre as últimas inovações do setor, realizar negócios e contribuir para o fortalecimento do mercado capixaba.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta