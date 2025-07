Tecnologia e sustentabilidade

Videocast TecnoAgro: cadeia do leite fomenta o desenvolvimento sustentável no agro capixaba

O novo episódio especial do Videocast TecnoAgro trouxe como tema central as práticas sustentáveis no agro capixaba, principalmente na cadeia leiteira

Publicado em 11 de julho de 2025 às 17:17

O desenvolvimento sustentável não é apenas uma possibilidade no agronegócio, ele já é uma realidade. Um dos exemplos disso é o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia do Leite do Espírito Santo, que tem como foco o fortalecimento da pecuária leiteira com foco em tecnologia e sustentabilidade.

>

Para explicar melhor esta iniciativa e a importância da cadeia leiteira no agro capixaba, o Videocast TecnoAgro recebeu o gerente de Planejamento Rural na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Guilhermo Modenese Recla, e a agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e Bovinocultura do Incaper, Michele Ricieri Bastos.>

“A cadeia do leite é uma das mais complexas que a gente tem porque ela não diz respeito somente ao animal ou à produção do leite. Ela envolve também a produção de insumos para a nutrição do animal, por exemplo, e a parte agrícola também. Todas essas atividades compõem a cadeia do leite e têm um impacto muito grande na economia do estado, para o produtor e todas as indústrias que se beneficiam dessa cadeia”, explicou Michele durante o episódio.>

Além disso, outro pilar importante para a cadeia do leite, segundo a agente do Incaper, é tudo aquilo que diz respeito à genética e à comercialização dos animais. Por isso, foi aberto recentemente, como parte do Programa, um edital para a seleção de pecuaristas aptos a receber serviços e materiais para a implantação de prenhezes sexadas por meio da Produção In Vitro de Embriões (PIVE).>

>

No episódio, os convidados explicaram como funciona a seleção e também falaram sobre a importância dele e do desenvolvimento sustentável para o setor. >

Confira o episódio completo no vídeo acima.>

Videocast TecnoAgro

Para falar sobre sustentabilidade e tecnologia na cadeia leiteira capixaba, o Videocast TecnoAgro recebeu Guilhermo Modenese Recla e Michele Ricieri Bastos. Crédito: Divulgação

No Videocast TecnoAgro, especialistas e autoridades discutem temas relevantes relacionados ao agronegócio capixaba, como tecnologia, inovação, desenvolvimento sustentável e muito mais. >

Em 2025, o videocast ganhou uma edição especial, com episódios gravados na Feira Agro Nater Coop. O evento reúne produtores rurais, fornecedores e parceiros para falar sobre as últimas inovações do setor, realizar negócios e contribuir para o fortalecimento do mercado capixaba. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta