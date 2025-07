Edição 2025

TecnoAgro traz realidade virtual e soluções sustentáveis para produtores

Evento movimentou mais de R$ 110 milhões de quinta-feira (3) até o encerramento, neste sábado (5), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo

Os produtores rurais aproveitaram os três dias do TecnoAgro 2025 para aprender, negociar e se atualizar na vitrine do setor agrícola do Espírito Santo. A feira levou as inovações tecnológicas do setor para o município de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, entre quinta-feira (3) e a tarde deste sábado (5), quando ocorreu o encerramento do evento. >