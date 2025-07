Legado

Videocast TecnoAgro: projeto de cooperativa garante sucessão familiar no agronegócio

Com o Clube da Bezerra, iniciativa da Nater Coop, crianças e adolescentes de 5 a 15 anos aprendem como cuidar de bezerras desde o manejo à nutrição

Publicado em 16 de julho de 2025 às 10:59

Para o sucesso de um negócio, é primordial pensar a longo prazo. Por isso, no campo, um dos principais temas de atenção aos produtores rurais é a sucessão familiar, processo que faz a transferência das responsabilidades do proprietário da fazenda para o sucessor da família e garante a continuidade do trabalho.>

Pensando nisso, a Nater Coop, maior cooperativa agro do ES, criou o Clube da Bezerra. A iniciativa é para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos com o objetivo valorizar e incentivar a tradição familiar para filhos, netos e sobrinhos de cooperados e colaboradores da cooperativa. Lá, os participantes aprendem como cuidar das bezerras desde o manejo à nutrição - e ainda podem ser premiados de acordo com a dedicação. >

"Temos mudado a cultura do local e de nossos cooperados para enxergarem de forma diferente a vida do jovem no campo e também fazer para fazer com que esse jovem passe a ver a propriedade como uma fonte de renda estável", afirma Juliana Piassi, gerente de assistência técnica da Nater Coop. >

No projeto, as bezerras cuidadas pelos participantes são das propriedades de cada um, já que as famílias fornecem leite para a Veneza, marca que agora faz parte da Nater Coop. Nesse processo, além de criar interesse nas crianças pela continuidade dos negócios familiares, a qualidade dos produtos também é assegurada por meio de um cuidado atento na produção e acompanhamentos diversos. >

>

"Além do Clube da Bezerra, temos um programa de assistência técnica há 14 anos que faz a parte de gerenciamento de dados sanitários, reprodutivos e financeiros da propriedade. Também temos projetos de bonificação de silagem e produção de leite, assim como uma rígida fiscalização sanitária", pontua Juliana. >

Para conhecer mais do Clube da Bezerra, basta dar play no episódio acima. >

Videocast TecnoAgro

Claudia Gregório e Juliana Piassi, gerente de assistência técnica da Nater Coop Crédito: Divulgação

No Videocast TecnoAgro, especialistas e autoridades discutem temas relevantes relacionados ao agronegócio capixaba, como tecnologia, inovação, desenvolvimento sustentável e muito mais.>

Em 2025, o videocast ganhou uma edição especial, com episódios gravados na Feira Agro Nater Coop. O evento reúne produtores rurais, fornecedores e parceiros para falar sobre as últimas inovações do setor, realizar negócios e contribuir para o fortalecimento do mercado capixaba. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta