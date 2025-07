TecnoAgro

As tecnologias que o agro capixaba têm apostado para produzir mais

Os projetos inovadores buscam aumentar a produtividade do campo, alinhando a tecnologia e a sustentabilidade

Publicado em 4 de julho de 2025 às 13:15

O ambiente rural não é mais como costumava ser. A tecnologia chegou para transformar de vez esse espaço. A edição 2025 da TecnoAgro, realizada em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, até sábado (5), é palco de inovação, conhecimento técnico e soluções sustentáveis. O evento reune produtores rurais, cooperativas, empresas e especialistas para discutir os caminhos do agronegócio capixaba, mostrando, na prática, como a tecnologia aplicada ao campo já começa a impactar diretamente o cotidiano nas cidades. >

De soluções que economizam água e energia até insumos que aumentam a produtividade sem agredir o solo, a feira apresenta ferramentas que aproximam a lavoura da conectividade e da eficiência, criando um ciclo de produção mais sustentável e integrado à vida urbana. A seguir, A Gazeta destaca cinco inovações que já estão em operação no Estado e têm potencial para transformar a agropecuária nos próximos anos.>

Inovações no agro são destaques em palestras do TecnoAgro 2025 Crédito: Shutterstock

Irrigação localizada e automatizada

Com a maior área de café irrigada do país, o Espírito Santo vem se consolidando como referência em tecnologias hídricas para o agro. Uma das inovações em destaque na feira é o sistema de irrigação localizada, que utiliza tubos gotejadores próximos ao solo, reduzindo a evaporação e aumentando a eficiência no uso da água.>

Segundo Miguel Dallapicola, gerente de projetos da Nater Coop, o sistema é um divisor de águas. >

Você economiza mão de obra e insumos. Ao invés de dez pessoas adubando manualmente, uma única pessoa faz tudo com auxílio da automação Miguel Dallapicola Gerente de projetos da Nater Coop

O sistema também facilita o controle dos insumos via aplicativo ou computador, otimizando o tempo e reduzindo custos. “O manejo adequado, com cálculo da lâmina de água e monitoramento constante, é o segredo para tirar o máximo proveito da irrigação inteligente”, complementa Miguel.>

Fertirrigação equilibrada

O desafio de alimentar o solo sem sobrecarregá-lo ou desperdiçar nutrientes foi um dos temas debatidos com a Yara Brasil Fertilizantes, que apresentou sua linha de fertirrigação com multinutrientes. A técnica consiste em aplicar os fertilizantes diluídos diretamente pela água de irrigação, alimentando a planta de forma contínua e na medida certa.>

É como se a planta se alimentasse todos os dias, em pequenas doses. Isso melhora a absorção e evita excessos, reduzindo impactos ambientais Mário Lovo Especialista em desenvolvimento de mercado da Yara Brasil Fertilizantes

Outro diferencial está na praticidade: ao reunir até sete nutrientes num só produto — como nitrogênio, potássio, magnésio, fósforo, cálcio, boro e zinco —, a linha Yara Rega simplifica o preparo da solução e evita erros operacionais. Os resultados apontam um aumento de até 14 sacas por hectare sem necessidade de elevar a quantidade de fertilizante.>

Correção de solo mais eficiente e sustentável

A correção do solo é uma das etapas mais fundamentais para garantir a produtividade das lavouras. E foi com esse foco que a TMF Fertilizantes apresentou a tecnologia do cálcio móvel, uma solução inovadora que atua na estrutura do solo sem necessidade de incorporação profunda.>

O produto corrige o pH, neutraliza o alumínio tóxico e ainda fornece cálcio e magnésio, tudo com menor uso de água e sem necessidade de maquinário pesado Nicolay Wolff Engenheiro agrônomo , consultor da TMF Fertlizantes

Além de melhorar a fertilidade e a profundidade das raízes, o uso do cálcio móvel já apresentou acréscimos de até 11 sacas por hectare em propriedades capixabas. “É um investimento de baixo custo com retorno garantido, especialmente importante para quem quer produzir de forma mais sustentável”, afirma.>

Bioativadores contra o estresse climático

Frente ao avanço das mudanças climáticas, uma inovação da Syngenta chama atenção: o Megafol, um bioativador que ajuda a planta a superar situações de estresse, como calor excessivo e estiagem. O produto atua diretamente na fisiologia vegetal, ativando o metabolismo da planta para que ela mesma reaja ao ambiente adverso.>

Ele não entrega nada pronto, mas estimula a planta a produzir os compostos de que precisa para lidar com o estresse. É como ajudar a planta a se defender sozinha Ana Paula Neto Setor de desenvolvimento técnico da Syngenta

Durante a feira, a demonstração prática com câmaras térmicas mostra o efeito do Megafol em plantas submetidas ao calor: aquelas tratadas com o produto se mantiveram mais saudáveis, mesmo sob temperaturas elevadas. A solução pode ser usada junto a defensivos e fertilizantes, com sinergia comprovada e sem riscos de incompatibilidade.>

Drones multifuncionais

Antes vistos apenas como uma tecnologia distante do pequeno produtor, os drones vêm conquistando espaço como aliados versáteis no campo. O gerente de acesso ao mercado da Nater Coop, Philipe Muller, destacou como os drones agrícolas representam um novo marco para a mecanização rural.>

Assim como o trator substituiu a tração animal, o drone chega com múltiplas funções. Vai muito além da pulverização: já é usado para semeadura de pastagem, aplicação de fertilizantes e até mapeamento com inteligência artificial Philipe Muller Gerente de acesso ao mercado da Nater Coop

A novidade, segundo Muller, está também na democratização do acesso: cooperativas vêm oferecendo suporte técnico, capacitação e até incentivo para que famílias rurais adquiram seus próprios equipamentos. “Isso ajuda inclusive a manter o jovem no campo, com mais tecnologia e menos esforço braçal”, pontua.>

Veja programação da TecnoAgro

Sexta-feira (04/07)

8h: Abertura do credenciamento e da Loja Agro

9h: Arena Pecuária / Premiação da 2ª Edição do Clube da Bezerra

10h: Auditório / Palestra “Estresse climático no cafeeiro” - Ana Paula Neto - Syngenta

14h: Estande Institucional / Sabor de Cooperar - Receita ao vivo

15h: Auditório / Palestra “Como manejar a nutrição de plantas em situações climáticas adversas” - Kaio Dias

16h: Estande Institucional / Sabor de Cooperar - Receita ao vivo

18h: Fechamento do credenciamento e da Loja Agro >

Sábado (05/07)

8h: Abertura do credenciamento e da Loja Agro

10h: Auditório / Palestra “Irrigação do café: o caminho para altas produtividades” - Luan Peroni Venâncio

11h: Pavilhão / Coral Italiano Augusto Zaché

13h30: Fechamento da Loja Agro

15h: Estande Institucional / Sorteio de 3 Motos CG START 160

15h30: Encerramento da Feira Agro - Edição Nova Venécia >

