Produtor troca açúcar por mel e cria negócio lucrativo no ES

José Alonso Rodriguez começou a produzir mel após cortar o açúcar da alimentação. Espírito Santo tem cerca de 250 apicultores organizados em associações, segundo o Incaper

Anos de prática

A propriedade de José fica a 12 quilômetros de Cariacica Sede, na região de Alto Roda d'Água. São 15 colmeias próprias e mais 200 em parceria com famílias que trabalham com agricultura na cidade e em outros municípios do Estado. As abelhas encontradas na produção são da espécie Apis melífera , mais conhecida como africanizada, que é o resultado do cruzamento das raças europeias e africana. É uma espécie altamente produtiva e resistente a doenças.>

"O fumigador é utilizado para deixar elas mais calmas. Eles se enchem de mel, para poder, caso pegar fogo na floresta, elas terem reserva. Então, o que elas fazem, se enchem de mel e a fumaça faz com que elas percam o ânimo de dobrar o abdômen e poder ferroar. É aí onde o apicultor trabalha com elas", explicou.>

O apicultor pontuou que as caixas onde estão as colmeias acabam sendo lacradas com o próprio própolis fabricado por elas. "As abelhas vivem de 40 a 50 dias. Em uma caixa temos operários e abelhas novas que vão nascer. As partes amarelas no meio dos filhotes são pólens que têm ali dentro. Elas misturam pólen e mel e fazem o pão das abelhas", narrou.>