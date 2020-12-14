Chamada de Fofão, trans deformada por silicone faz vaquinha para operar

A trans Juju Oliveira teve complicações após injetar 250ml de silicone industrial no rosto em clínica de estética clandestina Crédito: Reprodução/Instagram @oliveirajuju358

"Preciso de no mínimo R$ 45 mil e não consegui esse valor. Com esse valor arrecado, não vou conseguir me operar", disse ela, que mora em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, pelas redes sociais.

A gaúcha de 30 anos, que trabalha como garota de programa, realizou o procedimento mal sucedido em 2017 em uma clínica clandestina. Segundo informações do Extra, à época, ela pagou por 250ml do produto que é usado para limpar engrenagens de avião e motores para ser injetado no rosto.

"Parece ser muito, mas quando você coloca ele aparenta pouca coisa. O problema é que com o tempo ele dobra o tamanho. Meu problema são as bochechas e o pescoço, pois o silicone desceu", esclareceu ela à publicação.