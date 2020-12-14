Chamada de Fofão, trans deformada por silicone faz vaquinha para operar

Em agosto, Juju Oliveira foi à web para desabafar sobre sua aparência. Na ocasião, a trans disse que era constantemente alvo de piadas e chamada de "Fofão" nas ruas após ter injetado silicone industrial no rosto e complicações do procedimento clandestino. Em setembro, ela abriu uma vaquinha virtual para arrecadar R$ 45 mil para fazer uma cirurgia de retirada do produto e, agora, com R$ 10 mil já arrecadados, luta para conseguir atingir o objetivo.
"Preciso de no mínimo R$ 45 mil e não consegui esse valor. Com esse valor arrecado, não vou conseguir me operar", disse ela, que mora em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, pelas redes sociais.
A gaúcha de 30 anos, que trabalha como garota de programa, realizou o procedimento mal sucedido em 2017 em uma clínica clandestina. Segundo informações do Extra, à época, ela pagou por 250ml do produto que é usado para limpar engrenagens de avião e motores para ser injetado no rosto.
"Parece ser muito, mas quando você coloca ele aparenta pouca coisa. O problema é que com o tempo ele dobra o tamanho. Meu problema são as bochechas e o pescoço, pois o silicone desceu", esclareceu ela à publicação.
E continuou: "Estou muito arrependida. E preciso de uma cirurgia para retirar as bochechas e o excesso do silicone, que está descendo para o pescoço. Gostaria que um cirurgião me ajudasse de graça, já que não tenho dinheiro para pagar".