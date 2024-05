Tiros na Mata da Praia: as imagens mais uma vez a serviço da justiça

Novas imagens mostram tiroteio entre advogado e idoso na Mata da Praia. Crédito: Videomonitoramento

Nesta terça-feira (7), as imagens registradas por uma câmera residencial apontada para a pracinha do bairro que foi cenário da troca de tiros foram divulgadas. Mesmo que não mostrem o tempo todo diretamente as pessoas envolvidas, os áudios e a marcação dos horários são elementos importantes para montar o quebra-cabeça e ajudar a elucidar o caso.

Em 22 de abril, dois dias após a ocorrência, dois vídeos de diferentes câmeras residenciais já tinham chegado a público. Diferentes pontos de vista que, mesmo que não sejam conclusivos, ajudam o trabalho investigativo.

As câmeras de segurança e videomonitoramento passaram a ser onipresentes nas cidades. Acidentes de trânsito, roubos, furtos, assassinatos... já faz algum tempo que a vida pública passa pelo crivo desses equipamentos. Os flagrantes captados pelas lentes fornecem novas perspectivas, com a indicação de suspeitos e circunstâncias dos mais diversos crimes.

O que mostra que as câmeras nas fardas da PM, prometidas para serem implementadas no Espírito Santo neste ano, podem ser um elemento a mais a contribuir no esclarecimento das mais diversas ocorrências.

As câmeras estão espalhadas por todo canto, e isso só beneficia a Justiça. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter em mente que as tecnologias não param de avançar, e a inteligência artificial está aí para mostrar que imagens podem ser manipuladas. São novos desafios. Os vídeos têm função auxiliar e precisam ser analisados com cautela, mas são cada vez mais indispensáveis para ajudar a elucidar crimes, evitar injustiças e combater a impunidade.

