Novo vídeo mostra briga e tiroteio entre advogado e idoso na Mata da Praia

Na gravação é possível ver novos ângulos de como foi a discussão por causa de cachorros que resultou em troca de tiros e na morte do aposentado no dia 20 de abril deste ano, em Vitória

Novas imagens obtidas nesta terça-feira (7) mostram a briga e o tiroteio entre o aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, e o advogado Luis Hormindo França Costa, de 33 anos, autor do tiro que vitimou o idoso no dia 20 de abril. A discussão ocorreu devido a um desentendimento sobre cachorros. Na sexta-feira (3), o investigado deixou a prisão .

No novo vídeo é possível ver que a discussão começa às 18h19. Às 18h21, o advogado aparece no vídeo com o cachorro. Os tiros são ouvidos às 18h23 e o idoso aparece em seguida.

No dia 22 de abril, foram divulgadas as primeiras imagens da briga. No vídeo é possível ouvir que o primeiro disparo ocorre às 18h23, seguido de uma série de outros tiros. Logo depois, o advogado aparece caminhando com o cachorro dele. O homem ergue o braço perto de uma caminhonete e dispara, saindo de cena. Ele retorna andando com o cão e volta em direção à rua onde a confusão teria começado. A partir daí não se escuta mais nada. Assista abaixo.