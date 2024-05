Advogado preso por morte de idoso na Mata da Praia deixa prisão

Luis Hormindo França da Costa foi preso após troca de tiros que resultou na morte do aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, após um desentendimento entre os dois devido a cachorros

O advogado Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, preso desde 20 de abril, deixou a prisão por meio de alvará expedido pela Justiça na última sexta-feira (03). A informação foi confirmada pela Secretaria da Justiça (Sejus) do Espírito Santo na noite desta segunda (06).

“Houve o relatório final do inquérito pelo delegado de polícia, o doutor Ramiro, que opinou pelo desindiciamento do Luís, porque entendeu que houve legítima defesa. Diante disso, ele pediu o arquivamento do inquérito e a soltura", explicou a defesa.