Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Motorista de Porsche de R$ 1 milhão bate em Sandero, mata um e foge
São Paulo

Motorista de Porsche de R$ 1 milhão bate em Sandero, mata um e foge

Polícia investiga empresário de 25 anos por ‘homicídio culposo, lesão corporal culposa e fuga do local do acidente’; defesa do investigado não foi encontrada

Publicado em 31 de Março de 2024 às 19:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mar 2024 às 19:46
Um empresário de 25 anos está sendo investigado como suspeito de colidir seu carro de luxo, um Porsche 2023 avaliado em mais de R$ 1 milhão, na traseira de outro veículo, um Renault Sandero, provocando a morte do motorista. De acordo com a polícia, ele fugiu do local do acidente.
O acidente ocorreu por volta das 2h deste domingo, 31, na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Segundo o boletim de ocorrência, o empresário foi identificado como Fernando Sastre de Andrade Filho. A defesa dele não foi encontrada.
Conforme relato feito por testemunhas à Polícia Civil, o empresário seguia em alta velocidade pela avenida, que tem um limite de 50 km/h. Ao fazer uma ultrapassagem, ele teria perdido o controle do Porsche e batido contra a traseira de um Sandero branco, que estava sendo conduzido por Ornaldo da Silva Viana.
Acidente na Salim Farah Maluf, na zona leste, em que um Porsche atingiu e destruiu um Renault Sandero
Acidente na Salim Farah Maluf, na zona leste, em que um Porsche atingiu e destruiu um Renault Sandero Crédito: Divulgação/Policia Civil Foto: Policia Civil SP
O motorista, de 52 anos, foi socorrido com um quadro de parada cardiorrespiratória e encaminhado ao Hospital Tatuapé. Ele morreu por causa de "traumatismos múltiplos", segundo registros da Polícia Civil.
Já um passageiro do Porsche, que estava no banco do carona, de 22 anos, foi levado ao Hospital São Luiz, onde permanece em atendimento.
PMs que atenderam o caso disseram à Polícia Civil no registro da ocorrência que a mãe de Andrade Filho compareceu ao local e disse que levaria o filho ao Hospital São Luiz, localizado no Ibirapuera, zona sul, para tratar de um ferimento na boca. Quando os agentes foram até ao hospital para fazer o teste do bafômetro e colher sua versão do acidente, eles não encontraram nenhum dos dois.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Andrade Filho está sendo investigado por "homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, além de fugir do local do acidente".
Por causa da gravidade da colisão, a traseira do Renault Sandero ficou completamente destruída, assim como a dianteira do Porsche. A investigação busca câmeras de segurança que podem ter gravado a batida para analisá-las. O registro policial foi feito no 30º Distrito Policial (Tatuapé).

Veja Também

Acidente entre carros deixa um morto e dois feridos na ES 080 em Colatina

Perseguição na BR 101 termina com um morto e três feridos em Linhares

Homem dorme debaixo de ônibus e morre atropelado pelo veículo em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente São Paulo (SP) Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados