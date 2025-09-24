BR 101: não é só Viana que precisa de mais segurança para pedestres

Lucas Pancini Machado (em destaque) morreu atropelado na noite de 16 de setembro. Crédito: Daniel Marçal

A estrutura, segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, já estava prevista para o terceiro ano do novo contrato, mas após reunião na segunda-feira (22) com representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e dos poderes executivo e legislativo de Viana, além deputados e de líderes comunitários, o prazo foi reduzido para um ano.

Antes disso, em até 30 dias, a concessionária garantiu a realocação da faixa de pedestres — atualmente a cerca de 50 metros da unidade do Ifes —, assim como semáforo, botoeira e redutor de velocidade.

É a esse ponto dos prazos que deve se dar mais atenção, não somente em relação ao perímetro urbano de Viana: a segurança de quem vive ao redor da rodovia, que passa por obras de duplicação desde 2014, deve ser uma prioridade. Iconha, por exemplo, foi o primeiro município contemplado com um contorno, assim como o novo contrato prevê os contornos de Ibiraçu e Fundão. Obras que precisam sair do papel dentro dos prazos, justamente para melhorar a vida nas cidades.

O novo contrato prevê a construção de 40 passarelas ao longo dos 478,7 quilômetros de rodovia. A preocupação com os perímetros urbanos, inclusive de localidades menores, não pode escapar da concessionária e tampouco do próprio poder público, que precisa manter o seu papel de fiscalização dos cronogramas. Sinalizações e estruturas que protejam a vida de quem precisa transitar pela rodovia a pé não podem ser precárias. A infraestrutura viária aprimorada com as duplicações não é uma benesse somente para os veículos.

A Gazeta integra o Saiba mais