Faixa, radar e passarela: o que muda na BR 101 em Viana após morte de jovem

As medidas de seguranças foram anunciadas após a morte do estudante do Ifes de Viana, Lucas Pancini Machado, de 16 anos, atropelado na rodovia

Eduarda Lisboa Reporter

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:30

Lucas Pancini Machado (em destaque) morreu atropelado na noite desta terça-feira Crédito: Daniel Marçal

Após o atropelamento e morte do estudante do Ifes de Viana, Lucas Pancini Machado, de 16 anos, na BR 101, em Viana, a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, informou que foram definidas na segunda-feira (22) medidas de segurança para o trecho. Segundo a concessionária, as ações para garantir mais segurança aos usuários da rodovia e atender aos anseios da população foram divididas em curto e médio prazo.

Em até 30 dias, a concessionária afirmou que vai realocar a faixa de pedestres — que hoje se encontra a cerca de 50 metros da unidade do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) —, assim como semáforo, botoeira e redutor de velocidade. Além disso, haverá a instalação de alambrado nas laterais da rodovia, para direcionar os pedestres a fazer a travessia nos lugares indicados e seguros.

Já a médio prazo, previsto para até um ano, a Ecovias Capixaba garantiu a instalação de uma passarela na BR 101, próxima ao bairro Universal, em Viana. A estrutura foi pedida em manifestação de familiares e amigos, assim como justiça pela morte do estudante de 16 anos. De acordo com a concessionária, a construção da passarela estava prevista para o terceiro ano de contrato, porém, projeto de implantação do dispositivo “será iniciado o quanto antes, assim como as tratativas junto à ANTT para a liberação da obra”.

Protesto após morte de adolescente na BR 101, em Viana Crédito: Daniel Marçal

As medidas foram decididas, na segunda-feira (22), na sede da concessionária, na Serra, onde foram reunidos representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e dos poderes executivo e legislativo de Viana, além deputados e de líderes comunitários.

Relembre o caso

O estudante do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Lucas Pancini Machado, de 16 anos, morreu após ser atropelado ao tentar atravessar na BR 101, na entrada do bairro Universal, em Viana, na noite de terça-feira (16). O jovem que cursava o 2º ano de Logística, havia acabado de sair da unidade e seguia para casa, em Nova Bethânia.

Lucas Pancini Machado, de 16 anos, morreu após ser atropelado ao tentar atravessar na BR 101, na entrada do bairro Universal, em Viana. Crédito: Redes Sociais

Lideranças comunitárias estiveram no local do atropelamento e conversaram com a reportagem da TV Gazeta. Eles disseram que a região registra outros casos parecidos e fatais desde que o trecho da rodovia federal foi duplicado. Além disso, há anos a comunidade pede a construção de uma passarela, redutores de velocidade, ou outras soluções que possam para garantir mais segurança aos pedestres e moradores da área.

No local, segundo constatado pela reportagem, existe um pequeno espaço entre a mureta que divide as pistas por onde algumas pessoas se arriscam na travessia, porém sem que haja faixa para pedestres, semáforos ou outro tipo de sinalização

Na época, a Ecovias Capixaba lamentou o ocorrido e disse que, com o novo contrato de concessão da BR 101 ES/BA, havia previsão de construção de uma passarela na região e o ponto seria priorizado.

