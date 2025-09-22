Veja como está

O que ainda falta ser duplicado na BR 101 no ES; veja infográfico

Rodovia federal conta com mais de 100 quilômetros duplicados e 13 em obras, previstas para terminar nos últimos anos

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:04

O trecho entre Guarapari e Viana já foi duplicado nos últimos anos Crédito: Vitor Jubini

Em junho, a Ecovias 101, agora chamada Ecovias Capixaba, passou pelo processo de repactuação do contrato e venceu o leilão para continuar com a concessão da BR 101, no Espírito Santo. Agora, a concessionária se prepara para melhorar as condições viárias em outros pontos da rodovia federal. A reportagem de A Gazeta preparou um infográfico que mostra a situação atual da via e quais as próximas obras previstas. Confira abaixo.

Como está a situação da duplicação da BR 101 no Espírito Santo Crédito: Arte Camilly Passos Napoleão

No infográfico, é possível ver que a rodovia se encontra em melhores condições na Região Metropolitana e em alguns segmentos da Região Norte, como Fundão e Ibiraçu. Já no Sul, a situação viária é melhor em Iconha, onde a concessionária construiu um contorno para tirar o fluxo pesado de veículos de dentro da cidade.

A BR 101 no Estado tem 478,7 quilômetros. Desse total, 115,92 quilômetros estão duplicados e 13 estão em duplicação, conforme levantamento feito por A Gazeta a partir de dados enviados pela Ecovias e extraídos da plataforma VGEO, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A partir de Ibiraçu, a rodovia segue em pista única até Pedro Canário, na divisa do Espírito Santo com a Bahia.

A previsão inicial é que o segmento a partir de Linhares não seja duplicado. A princípio, serão feitos 41 km de terceiras faixas. Essas obras estão previstas para serem feitas entre o sexto e o oitavo anos de contrato. Mas o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim Junior, afirmou que a duplicação pode ocorrer mediante "gatilhos" a partir do aumento do fluxo de veículos e a necessidade de melhoria no nível de serviço da rodovia.

O trecho de 25 km da Reserva Biológica de Sooretama, por sua vez, não será duplicado em função de entraves com licenciamentos ambientais. Segundo a legislação federal, não podem ocorrer intervenções que impactem a natureza no local.

Duplicação avança no Sul do Estado

Com investimento de R$ 170 milhões, a última obra da Ecovias Capixaba começou em julho, com limpeza, supressão vegetal e terraplanagem para duplicar um trecho de 13,6 quilômetros entre Anchieta e Iconha, no Sul do Estado. A previsão é concluir os trabalhos em 30 de janeiro de 2027.

Além da duplicação, o segmento vai ganhar uma nova ponte sobre Rio Itaperorama, no km 367, e reforço e alargamento da ponte existente nesse mesmo rio, além da construção de dois viadutos paralelos que compõem um dispositivo em desnível de acesso à rodovia ES 375 e às praias de Piúma.

Somente para esse trecho entre o trevo de Alfredo Chaves e Iconha, a expectativa é que mais de 300 empregos diretos sejam gerados no pico das atividades.

Segundo o coordenador das obras do trecho Sul da BR 101 no Estado, Luís Ricardo Guimarães, durante os trabalhos, haverá interdições do tipo pare e siga e bloqueios totais podem ocorrer de forma esporádica, a depender do avanço dos serviços. Mas, em geral, a obra deve acontecer sem muita interferência no tráfego. "É importante destacar também que, durante esse período, desvios de tráfego precisarão ser realizados, e os motoristas devem estar atentos à sinalização existente na pista", destacou.

Quais serão os próximos trechos duplicados?

O coordenador da concessionária destacou que os projetos das obras de duplicação, que abrangem o trecho após o contorno de Iconha até o km 427, em Presidente Kennedy, já estão em fase final de elaboração e aprovação.

As obras estão previstas para começar no primeiro semestre de 2026, e a entrega do km 380 (Iconha) ao km 399 (Praça de Pedágio) deve ocorrer em 2028, enquanto a do km 399 ao km 427 está projetada para 2029.

