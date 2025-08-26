Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:51
A BR 101 terá uma nova fase de investimentos e benefícios aos usuários. Nesta terça-feira (26), foi assinado o termo aditivo que possibilita a permanência do grupo EcoRodovias na gestão da rodovia pelos próximos 24 anos.
Com a publicação do contrato no Diário Oficial da União, prevista para esta sexta-feira (29), entram em vigor medidas como a isenção de pedágio para motociclistas e plano de investimentos da ordem de R$ 10 bilhões para execução de obras e operação do trecho.
A assinatura do contrato ocorreu após a vitória da concessionária no leilão realizado em 26 de junho, na Bolsa de Valores do Brasil (B3), em São Paulo. O documento estabelece novos parâmetros de atuação, indicadores e compromissos para o trecho capixaba da BR 101. A partir de agora, a concessionária Ecovias 101 também passa a se chamar Ecovias Capixaba.
A nova concessão aconteceu após a EcoRodovias desistir em 2022 do contrato anterior, solicitando ao governo federal a devolução do trecho. Após longo debate com a concessionária e análise no Tribunal de Contas da União, foi fechado um acordo com novo modelo tarifário, novo plano de duplicação e novos prazos para entrega das obras.
O contrato prevê R$ 7 bilhões em infraestrutura e tecnologia, além de R$ 3,31 bilhões em operação e atendimento aos usuários. Entre as obras e serviços estão:
Além das obras, o contrato prevê reforço no atendimento aos motoristas, incluindo veículos de inspeção, guinchos, ambulâncias, caminhões-pipa e boiadeiro. A Ecovias Capixaba administra 478,7 km da BR-101, entre Mucuri (BA) e Mimoso do Sul (ES), passando por 25 municípios do Espírito Santo e um da Bahia.
