BR 101: isenção de pedágio para motos já tem data para começar no ES

Passam a valer também descontos para uso de tags e para usuários frequentes. Ecovias 101 passa a se chamar Ecovias Capixaba

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:51

Trecho da BR 101 em Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Archimedes Patrício

A BR 101 terá uma nova fase de investimentos e benefícios aos usuários. Nesta terça-feira (26), foi assinado o termo aditivo que possibilita a permanência do grupo EcoRodovias na gestão da rodovia pelos próximos 24 anos.

Com a publicação do contrato no Diário Oficial da União, prevista para esta sexta-feira (29), entram em vigor medidas como a isenção de pedágio para motociclistas e plano de investimentos da ordem de R$ 10 bilhões para execução de obras e operação do trecho.

A assinatura do contrato ocorreu após a vitória da concessionária no leilão realizado em 26 de junho, na Bolsa de Valores do Brasil (B3), em São Paulo. O documento estabelece novos parâmetros de atuação, indicadores e compromissos para o trecho capixaba da BR 101. A partir de agora, a concessionária Ecovias 101 também passa a se chamar Ecovias Capixaba.

A nova concessão aconteceu após a EcoRodovias desistir em 2022 do contrato anterior, solicitando ao governo federal a devolução do trecho. Após longo debate com a concessionária e análise no Tribunal de Contas da União, foi fechado um acordo com novo modelo tarifário, novo plano de duplicação e novos prazos para entrega das obras.

Principais mudanças no pedágio

Isenção para motociclistas: todas as praças terão acessos exclusivos e devidamente sinalizados.

todas as praças terão acessos exclusivos e devidamente sinalizados. Desconto básico de 5% para uso de tag: benefício disponível a todos os veículos com adesivo instalado.

benefício disponível a todos os veículos com adesivo instalado. Desconto de usuário frequente: válido para categorias 1, 3 e 5 (automóveis, caminhonetes e furgões com ou sem reboque). O abatimento será progressivo, conforme a frequência de passagem em uma mesma praça de pedágio, no mesmo sentido e dentro de um mês.

Investimentos e melhorias previstas

O contrato prevê R$ 7 bilhões em infraestrutura e tecnologia, além de R$ 3,31 bilhões em operação e atendimento aos usuários. Entre as obras e serviços estão:

172,8 km de duplicações, inclusive no trecho norte;

41,1 km de faixas adicionais entre Mucuri (BA) e Linhares (ES);

33,6 km de vias marginais;

Contornos urbanos em Ibiraçu (4,2 km) e Fundão (11,4 km);

14 novos trevos em desnível;

39 retornos em nível;

40 passarelas para pedestres;

75 novos pontos de ônibus;

2 Pontos de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros, com funcionamento 24h;

34 passagens de fauna;

167 câmeras de CFTV, ampliando para 70% o monitoramento do trecho.

Além das obras, o contrato prevê reforço no atendimento aos motoristas, incluindo veículos de inspeção, guinchos, ambulâncias, caminhões-pipa e boiadeiro. A Ecovias Capixaba administra 478,7 km da BR-101, entre Mucuri (BA) e Mimoso do Sul (ES), passando por 25 municípios do Espírito Santo e um da Bahia.

