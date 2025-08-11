Sul do ES

Trecho da BR 101 entre Alfredo Chaves e Iconha passa por obras de duplicação

Obras da Ecovias 101 vão ligar o novo trecho duplicado ao Contorno de Iconha, formando um corredor contínuo até a Grande Vitória

Obras de duplicação na BR 101 na Região Sul do ES Crédito: Divulgação/Ecovias 101

As obras de duplicação de mais de 13km da BR-101 na Região Sul do Espírito Santo já começaram entre as cidades de Alfredo Chaves e Iconha. Com investimento de R$ 170 milhões, as obras realizadas pela Ecovias 101, concessionária responsável pela via, vão ligar o novo trecho duplicado ao Contorno de Iconha formando um corredor contínuo até a Grande Vitória.

A duplicação consta em ordem de serviço assinada em 27 de junho deste ano, um dia após o leilão da concessão da BR-101 no Espírito Santo, que manteve o grupo EcoRodovias à frente do projeto nos próximos 24 anos. Segundo a concessionária, 10 quilômetros devem ser entregues já no primeiro ano do contrato, a partir da assinatura do termo aditivo. No trecho em obras, já estão sendo realizadas a limpeza do terreno, desmatamento das áreas por onde a duplicação passará, além de levantamentos topográficos para iniciar a duplicação da via.

O projeto inclui também uma nova ponte sobre o rio Itaperorama, o reforço de uma ponte já existente, a construção de viadutos no km 370 e uso de asfalto borracha e materiais reciclados para maior durabilidade. A expectativa da concessionária é de gerar cerca de 500 empregos durante as construções e melhorar a segurança e fluidez do trânsito na rodovia.

