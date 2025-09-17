Manifestantes fazem protesto na BR 101 após morte de estudante do Ifes em Viana

Protesto aconteceu na altura do bairro Universal, em Viana Crédito: Daniel Marçal

Familiares e amigos de Lucas Pancini Machado, o estudante do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) que morreu atropelado ao tentar atravessar a BR 101, em Viana, organizaram um protesto no local do acidente, na noite desta quarta-feira (16). Eles pedem justiça pela morte do adolescente e também a instalação de uma passarela na região.

Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o grupo realizou bloqueios nos dois sentidos da via, durante 10 minutos, e depois liberava a passagem de veículos por 5 minutos. O ato foi repetido pelo menos três vezes até a publicação desta nota. O protesto é pacífico, porém algumas pessoas atearam fogo na vegetação que fica às margens da via, e em pneus no sentido Viana - Cariacica. A PRF acompanhou o ato no local.