Quem pode reduzir a violência no trânsito são as pessoas

Não somente os condutores têm responsabilidades na construção de um trânsito mais civilizado, mas também os pedestres. Todos precisam ter noção do seu papel nas ruas, ou a carnificina não terá fim

Publicado em 22/09/2025 às 01h00
Motorista de carro ao volante
Motorista de carro ao volante. Crédito: Reprodução

Mais fiscalização. Mais multas. Mais punição. Todas essas demandas são corretivas; são o freio necessário quando o bom senso foi abandonado. E é essa a sensação que se tem nas ruas, para além dos acidentes que matam e ferem tantas pessoas diariamente, o que chama atenção é a própria conduta de quem está lá, sendo parte do trânsito. O desrespeito às regras básicas, que existem justamente para garantir segurança a todos, ocorre o tempo todo, em qualquer lugar.

Semáforos, por exemplo, viraram adornos coloridos, difícil é não flagrar um carro ou uma moto avançando. Afinal, ninguém quer perder tempo parado em um sinal. O trânsito é um campo de batalha no qual a disputa não tem vencedores, ela faz todos perderem. Uma ultrapassagem indevida, uma velocidade acima do permitido e tantas outras infrações feitas por quem quer tirar o atraso são um benefício temporário com um risco muito alto.

É bem conveniente que a Semana Nacional de Trânsito deste ano, que vai até a próxima quinta-feira (25), tenha o tema “Desacelere – seu bem maior é a vida”. Não dá para encarar como um clichê, o caos no trânsito chegou a um ponto que não dá para tratá-lo com cinismo.

Pessoas morrem todos os dias — de janeiro a junho deste ano, foram 450 mortes no trânsito capixaba — e ainda não estamos sendo capazes de, como sociedade, nos indignar com isso.

Há cidadãos que reclamam tanto que não querem ser tutelados pelo Estado, mas o trânsito mostra que sim, ainda dependemos de multas e fiscalizações para forçar os condutores a agirem dentro das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Mas seria interessante que começassem a mudar isso, fortalecendo o próprio conceito de vida em sociedade. O princípio todos conhecem, só não colocam em prática: se todos andarem na linha, todos ganham um trânsito mais seguro. 

LEIA MAIS EDITORIAIS

Mão de obra em falta no ES: é possível construir pontes para o trabalho
PEC da Blindagem: o que se passa na cabeça dos deputados deste país?
Mais uma nota A para marcar a cultura da responsabilidade fiscal no ES
BR 101 na Serra: demora na troca de trechos também prejudica o usuário
Condenação de Bolsonaro é exemplo para o mundo democrático

A Gazeta integra o

Saiba mais
trânsito

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.