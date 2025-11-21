A queda do Banco Master: um convite à consciência ao investir

Qual a distância entre a ambição e a prudência de um investidor? Taxas de retorno generosas são encantadoras. E o Banco Master soube usá-las para atrair os que sempre as buscam a qualquer preço. Sua queda é a representação mais recente de muito do que os manuais de educação financeira ensinam, mas que alguns investidores insistem em não levar a sério. Porém, como em tudo na vida, pode-se aprender com o episódio.

Quem investe quer retorno. Na equação que visa a lucros, um desafio cotidiano é manter a prudência. Quando se encontra um banco oferecendo taxas capazes de entorpecer o juízo, por que alguém perguntaria as razões para tanto? Mas, para um banco pagar uma taxa muito além da média para alguém, é sinal de que há um outro alguém financiando essa diferença. Como há um limite para tudo, às vezes a conta não fecha e, para o Master, veio o colapso.

Fachada do Banco Master. Crédito: Banco Master/Divulgação

Nesse cenário, o maior risco seria a concentração. Carregar percentual relevante da carteira em qualquer produto, emissor ou estratégia é uma vulnerabilidade que se resolve por meio da diversificação, mas que tantas vezes é negligenciada. Tal como construir uma casa, em que o peso de toda a estrutura deve estar equilibrado entre vários pilares para diminuir o risco de uma rachadura grave, uma construção financeira deve seguir a mesma lógica, a de não concentrar, num único ponto, todas as expectativas de retorno.

Ainda que se conte com garantias ao investir, como o FGC (Fundo Garantidor de Crédito), há limites que o mercado consegue absorver. No caso do Master, segundo os números divulgados, todos os poupadores que observaram o limite de R$ 250.000 serão ressarcidos. Mas o que aconteceria se o apetite ao risco tivesse sido maior e comprometesse a própria garantia bancária? A superexposição a um único emissor gera efeito coletivo e deixa claro que escolhas individuais têm impacto no sistema como um todo.

Outro ponto para refletir é a revisão constante do portfólio de investimentos. Há algum tempo, o Master já dava ruídos sobre governança, endividamento e crescimento questionável. Neste e em outros casos, para que não seja o último a saber, o investidor precisa revisitar o que já fez, deixando seus próprios vieses de lado para que possa ajustar sua carteira conforme as circunstâncias que surgem a todo momento, inclusive, questionar a confiança inicial e lembrar que o fato de um investimento “sempre ter dado certo” não é garantia que continuará assim.

O episódio também abre espaço para uma reflexão mais íntima: a linha que separa ambição e imprudência é tênue. Todos querem — e nisso não há nada de errado — buscar bons retornos ao investir. Mas a questão é o equilíbrio entre desejo de ganhar e entendimento do risco. Equilibrar a carteira entre oportunidades mais ousadas e posições mais seguras exige autoconsciência. É um exercício sem fim, mas que pode ser o ponto fulcral entre ganhar sempre ou ganhar para perder depois.

Mas o que suplanta a questão financeira da “quebra” do Master é a ética dos negócios. Pelas apurações iniciais, fala-se em crimes que vão além do dinheiro. Ao investir, deve-se levar em consideração que o risco, portanto, não reside apenas nos números, mas nas pessoas que operam os bastidores. Saber onde se pisa, ou melhor, onde se põe o dinheiro, é fundamental para não ser vítima. Investimos em estruturas, culturas, incentivos. Ignorar a qualidade da gestão é ignorar parte essencial do risco. Ao contrário, exigir mais ética de controladores pode ser o fio condutor para um sistema mais seguro.

No fim, talvez a maior lição deixada pela queda do Master seja perceber que investir bem é enfrentar as próprias ilusões. A ilusão de controle, de plenas garantias ou a de que existe retorno alto sem desconforto. No mercado, os melhores ensinamentos não vêm em gritos, mas por meio de sussurros nem sempre fáceis de ouvir. E é justamente nessa escuta discreta — e não na caça à próxima grande taxa — que o investidor encontra o equilíbrio que não depende de ninguém mais senão de sua própria lucidez.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais