Qual é o seu suficiente? Como evitar uma corrida infinita por dinheiro

Um desejo comum das pessoas no mundo das finanças é obter um determinado valor/capital capaz de gerar renda passiva e tranquilidade, a ponto de não se preocuparem mais com dinheiro.



Utopia para muitos, realidade para outros, essa aspiração pode ser concretizada de várias formas: pelo acúmulo de renda decorrente do trabalho e investimentos, transmissão de patrimônio/herança, ganho de prêmios/loterias, entre outras formas.