1% ao mês? O que esperar de uma carteira conservadora em 2025

Selic em queda e na casa de 8% a 9% ao ano e retornos decrescentes na renda fixa. Essa era a expectativa geral de mercado há exatamente um ano. Ao contrário de 2024, o ano de 2025 começa com chances de maiores retornos para o investidor conservador.

O consenso na virada de 2023/2024 era que a Selic cairia durante 2024 e terminaria o período por volta de 9% em dezembro. No entanto, nada disso ocorreu, as apostas nesse sentido deram errado e em meados de 2024 a curva da Selic inverteu e está atualmente em 12,25% ao ano.

Agora, as apostas são que teremos um ano de Selic para cima, podendo fechar 2025 a 15% ao ano, de acordo com o último Boletim Focus do Banco Central (publicado em 13 de janeiro).

Se por um lado juros reais elevados esgarçam a atividade produtiva e diminuem o acesso ao crédito em geral, na prática, o investidor conservador e que não admite volatilidade na carteira começa o ano ganhando mais.

Cada cabeça, uma sentença; cada bolso, uma carteira diferente. Mas o básico da alocação em renda fixa costuma contemplar títulos públicos, produtos de emissão bancária (CDB, LCI, LCA) e alguns fundos de liquidez rápida. Todos eles são beneficiados com a Selic em alta, e, se no início de 2024, o parâmetro de 1% ao mês se tornava mais distante, agora volta a ser um alvo cômodo em certa medida para carteiras cuja entrega média seja equivalente a 100% do CDI.

No mesmo sentido, a diversificação de ativos continua sendo a formulação elementar para obtenção de melhores resultados no longo prazo, eis que é impossível prever, de fato, qual serão os investimentos de melhor performance futura, razão pela qual dividir a carteira em partes permite receber um pedaço dos resultados que virão.