Operação que mirou Banco Master envolve fraude de R$ 12 bi, diz chefe da PF

Polícia Federal apreendeu carros de luxo, obras de arte e R$ 1,6 milhão em dinheiro; operação prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master e o sócio Augusto Lima

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:02

BRASÍLIA - O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, afirmou que a Operação Compliance Zero, que teve como alvo o Banco Master, envolve uma fraude estimada em R$ 12 bilhões.

A operação da Polícia Federal prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na noite de segunda-feira (17), em São Paulo, quando se preparava para embarcar num voo para Dubai, nos Emirados Árabes. O sócio dele, Augusto Lima, também foi detido.

Agente da PF conta dinheiro encontrado na casa de um dos dirigentes do Banco Master Crédito: Divulgação/PF

A operação tem o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.

"Nessa operação de hoje, a fraude é de R$ 12 bilhões, não sei quanto nós vamos conseguir bloquear. Já em dinheiro apreendemos na residência de um investigado R$ 1,6 milhão em dinheiro nessa operação de hoje", disse o diretor-geral durante a CPI do Crime Organizado.

Segundo a Polícia Federal, houve ordem de bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas bancárias e apreendidos R$ 1,6 milhão em espécie, além de carros de luxo, obras de arte e relógios. Ao todo, seis pessoas foram presas até o momento.

Vorcaro foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo integrantes da corporação que acompanham o caso, havia uma suspeita de que o banqueiro pudesse deixar o país para evitar a prisão. A assessoria de imprensa de Vorcaro ainda não comentou a prisão.

Advogados do banqueiro Daniel Vorcaro negaram à colunista da Mônica Bergamo que ele estivesse fugindo do país. Segundo profissionais que integram a defesa de Vorcaro, ele estava embarcando para os Emirados Árabes para assinar o contrato de venda do banco para investidores, anunciada na segunda.

A Polícia Federal também prendeu Lima e faz uma operação na sede do BRB, em Brasília. O banco do Distrito Federal protagonizou uma longa negociação para a compra do Master ao longo deste ano, com a compra de títulos de crédito da instituição de Vorcaro.

