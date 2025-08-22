Crime na pandemia: quatro vão à júri popular por execução em rua do ES

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Quatro pessoas vão enfrentar o júri popular, na próxima terça-feira (26), pelo ataque a tiros a um carro com cinco passageiros, onde dois deles morreram, em rua no Centro de Vitória. A motivação, segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), foi a guerra do tráfico. O crime aconteceu em 2020, ano da decretação da pandemia de covid 19.

O julgamento terá início às 8 horas, no Fórum Criminal da cidade. Dos cinco acusados pelo crime, quatro sentam no banco dos réus. São eles:

Felipe dos Santos Dantas

Thaian Silva de Almeida

Felipe de Souza Oliveira

Geovani Andrade Bento - detido no presídio federal de Rondônia, participará do júri por videoconferência

Uma quinta pessoa também foi denunciada, o advogado Lucas Depolo Muniz. Ele apresentou recursos e o processo será analisado em separado.

Segundo o MP, os réus seriam integrantes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), e três deles (os dois Felipe’s e Thaian) com vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes e ao braço armado da facção. E teriam agido a mando de Geovani, um dos dos membros da cúpula do grupo criminoso, com ordem que teria sido transmitida por Depolo.

As vítimas pertenceriam à facção rival que fazia resistência a dominação do PCV na região da Grande Fonte Grande, que reúne os bairros Piedade, Fonte Grande e Moscoso, que estava em guerra desde o ano de 2018. Eles teriam sido avistados ainda na Praia da Costa, em Vila Velha, onde passaram a ser monitorados.

O que aconteceu

O crime aconteceu no dia 4 de agosto de 2020. O grupo passou o dia na Praia da Costa, em Vila Velha, e decidiu voltar para casa em um carro de aplicativo guiado por Adriano Ferreira do Amaral, de 39 anos. A investigação apontou que ele não tinha envolvimento com o tráfico e foi chamado pelos demais por serem vizinhos, para fazer a corrida.

No dia dos fatos, as vítimas, que moravam no Moscoso, em Vitória, estavam em um carro vermelho. Eles trafegavam pela Avenida Governador José Sette, quando os acusados pelo crime, a bordo de um automóvel branco, realizaram os disparos. Em seguida, os suspeitos fugiram pela Avenida Princesa Isabel e pela Curva do Saldanha, em direção à Praia do Canto, onde o carro foi abandonado.

Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança de um prédio da região (veja abaixo). Nas imagens é possível ver o momento em que o carro branco emparelha com o veículo vermelho, onde estavam as vítimas. Na sequência ocorrem os disparos.

Mortes e lesões

O crime resultou na morte de Adriano Ferreira do Amaral, de 39 anos, que conduzia o veículo e morreu no local. O técnico em Tecnologia da Informação Kelvin Filgueiras da Silva, de 28 anos, foi socorrido mas morreu horas depois.

Maicon Reis e André Luiz dos Santos foram atingidos pelos disparos e sofreram lesões, algumas graves. Victor de Jesus Silva escapou sem ferimentos.

A defesa

Os advogados dos acusados pelos crimes não foram localizados. No processo é informado que as defesas serão realizadas por defensores públicos ou advogados indicados pelo Juízo. O espaço segue aberto a suas manifestações.

