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Dois mortos e dois feridos

Passageiro baleado em carro no Centro de Vitória é segunda morte de tiroteio

Motorista morreu ainda no local do crime, durante a tarde deste domingo (4); outro ocupante do veículo chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital; outras duas pessoas ficaram feridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 21:54

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 21:54

Crime na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória
Crime aconteceu na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Morreu um dos quatro passageiros que estavam dentro do carro alvejado por disparos de arma de fogo, durante a tarde deste domingo (4), no Centro de Vitória. O homem que não teve a identidade revelada chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência  (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória,  mas não resistiu aos ferimentos.
Ainda no local do crime, o homem que dirigia o automóvel também perdeu a vida ao ser atingido. Além deles, duas pessoas ficaram feridas e foram levadas de ambulância para um pronto socorro. O quinto ocupante do veículo saiu ileso. Na lateral do veículo era possível ver a marca de, pelo menos, 12 tiros.

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Crime na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória
Na foto acima é possível ver as marcas dos disparos na janela da porta de trás do carro Crédito: Vitor Jubini
As vítimas estavam em um carro vermelho na Avenida Governador José Sette, quando criminosos a bordo de um automóvel branco realizaram os disparos. Em seguida, eles fugiram pela Avenida Princesa Isabel e pela Curva do Saldanha, em direção à Praia do Canto, e ainda não foram localizados pelas autoridades.
As informações iniciais dão conta de que o motorista dirige para aplicativos, mas que, neste caso, estaria em uma corrida particular, retornando com passageiros da praia.
Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Civil. A esposa do motorista também compareceu, conversou com policiais, mas não deu entrevista e foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso. Até a noite deste domingo (4), a identidade dos suspeitos e a motivação do crime ainda não haviam sido esclarecidas.

Crime no Centro de Vitória neste domingo (4)

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