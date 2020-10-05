Passageiro baleado em carro no Centro de Vitória é segunda morte de tiroteio

Crime aconteceu na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Morreu um dos quatro passageiros que estavam dentro do carro al vejado por disparos de arma de fogo, durante a tarde deste domingo (4), no Centro de Vitória . O homem que não teve a identidade revelada chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda no local do crime, o homem que dirigia o automóvel também perdeu a vida ao ser atingido. Além deles, duas pessoas ficaram feridas e foram levadas de ambulância para um pronto socorro. O quinto ocupante do veículo saiu ileso. Na lateral do veículo era possível ver a marca de, pelo menos, 12 tiros.

Na foto acima é possível ver as marcas dos disparos na janela da porta de trás do carro Crédito: Vitor Jubini

As vítimas estavam em um carro vermelho na Avenida Governador José Sette, quando criminosos a bordo de um automóvel branco realizaram os disparos. Em seguida, eles fugiram pela Avenida Princesa Isabel e pela Curva do Saldanha, em direção à Praia do Canto, e ainda não foram localizados pelas autoridades.

As informações iniciais dão conta de que o motorista dirige para aplicativos, mas que, neste caso, estaria em uma corrida particular, retornando com passageiros da praia.

Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Civil . A esposa do motorista também compareceu, conversou com policiais, mas não deu entrevista e foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ), que investiga o caso. Até a noite deste domingo (4), a identidade dos suspeitos e a motivação do crime ainda não haviam sido esclarecidas.