Grupo automotivo do ES vai inaugurar mais cinco novas revendas da GWM

Grupo Lider prepara o lançamento de novas lojas da marca GWM dentro e fora do ES.

O Grupo Lider está preparando uma expansão de mais cinco novas da GW Lider, concessionária que opera as vendas da marca chinesa de carros Great Wall Motors (ou GWM) no Espírito Santo e em Niterói (RJ). Dessas cinco, três serão no Estado e duas no interior do Rio de Janeiro.



“Para corroborar e endossar o expressivo interesse pelos veículos da GWM, a GW Lider está com cinco concessionárias em fase de construção, sendo três no Espírito Santo (em Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Vila Velha) e outras duas no Rio de Janeiro (em Petrópolis e Macaé)”, adianta Bruno Conti, diretor da GW Lider.

Ainda, segundo o executivo, o Espírito Santo é um dos três maiores mercados em participação de vendas da marca no país, que chegou por aqui com dois modelos eletrificados. Segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (ES), até o início de agosto, foram vendidas 648 unidades do SUV híbrido Haval H6 (que foi, inclusive, o segundo veículo mais vendido no mês passado no Estado) e 58 unidades do Ora 03, modelo 100% elétrico.

Conti adianta ainda que o mês de agosto promete bons resultados para o grupo, devido às condições de varejo ofertadas, como bônus, taxas subsidiadas e outros atrativos para os clientes. “O excelente resultado da GWM Brasil deve-se, principalmente, às vendas do H6 PHEV19, lançado há apenas dois meses no mercado brasileiro. A nova versão combina desempenho, tecnologia e experiência de eletrificação a um preço acessível para a categoria”, complementa.

Pais apaixonados por automobilismo

Cerca de 30% das pessoas vao presentear os pais com ferramentas para manutenção do carro.

Aproximadamente 30% dos pais têm interesse por automobilismo, que vai desde acompanhar corridas de Fórmula 1, passando por coleções de veículos antigos até até o cuidado com o próprio carro. É que revela uma pesquisa realizada pela OLX com foco no Dia dos Pais.

De acordo com o levantamento, 70% dos entrevistados disse que vai presentear o pai com itens do segmento automotivo. Entre os mimos, estão ferramentas ou equipamentos para a manutenção dos carros, que serão presenteados por 30% dos respondentes. Já 19% disse que vai comprar acessórios, como suportes de celular e organizadores. Além disso, 16% dos participantes afirmam presentear seus pais com itens automotivos todos os anos.

