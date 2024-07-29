Honda traz de volta a nomenclatura "Tornado" para a XR 300L

A nova representante trail da marca visa a atender ao público que busca por versatilidade e robustez para o asfalto e as trilhas Crédito: Honda/Divulgação

Nos primórdios dos anos 2000, a Tornado não foi apenas um sucesso de vendas da Honda , mas um ícone que conquistou os corações dos motociclistas brasileiros. Depois de um hiato de 15 anos, a Tornado voltará ao mercado unindo a essência clássica que a tornou famosa às tecnologias modernas.

Capacitada para diferentes tipos de utilização, com tecnologias atuais herdada de modelos de sucesso, como a CRF 250F e a XRE 300 Sahara, a nova representante trail da marca visa a atender ao público que busca por versatilidade e robustez para o asfalto e as trilhas.

A XR 300L Tornado estará disponível na rede de concessionárias a partir de agosto. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda gratuito em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da terceira revisão).

O intervalo de manutenção é de seis mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou meio ano. A opção de cor disponível é vermelha, e o preço público sugerido com base a cidade de São Paulo é de R$ 27.690, sem despesas com frete e seguro.

A XR 300L Tornado estará disponível na rede de concessionárias a partir de agosto Crédito: Honda/Divulgação

Chassi da CRG 250F

A XR 300L Tornado tem chassi derivado da CRF 250F com elementos vindos da XRE 300 Sahara. O projeto da nova Honda teve como objetivo ampliar a atual oferta do segmento on-off do mercado brasileiro e aliar a tecnologia moderna às características originalmente presentes no modelo do qual resgata o nome.

A escolha de um chassi com estrutura tubular de aço superdimensionada se une a componentes de alta especificação técnica, como suspensões de longo curso, rodas raiadas com aro de alumínio de 21 polegadas na dianteira e de 18 polegadas atrás.

A nova Tornado se vale do mesmo motor que equipa a Sahara 300. Trata-se do monocilíndrico SOHC arrefecido a ar, de 293,5 cm3, cuja arquitetura privilegia o torque em baixas e médias rotações. Em virtude de alterações na caixa do filtro de ar, a potência com etanol é de 24,8 cavalos (24,3 cavalos com gasolina).

O torque de 2,74 kgfm com etanol (2,7 kgfm com gasolina) foi mantido, sugerindo um regime levemente inferior de rotação. Outro diferencial em relação à Sahara 300 é a transmissão final - a XR 300L Tornado tem um conjunto coroa/pinhão de 14/39 dentes, enquanto a Sahara se vale de um conjunto de 14/40 dentes, para equalizar o desempenho. A alimentação da XR 300L Tornado está a cargo do sistema de injeção eletrônica PGM-FI com tecnologia FlexOne.

Origem nas trilhas

O design da XR 300L Tornado tem origem nas trilhas, evidenciado pela escolha da sigla “XR”, na marca desde os anos 70. O posicionamento das pedaleiras e a altura do banco em relação ao solo, de 89 centímetros, deixam a moto apta a enfrentar percursos extremos.

O torque de 2,74 kgfm com etanol (2,7 kgfm com gasolina) foi mantido, sugerindo um regime levemente inferior de rotação Crédito: Honda/Divulgação

O painel display inédito 100% digital tem indicador de marcha, marcador de nível do combustível, conta-giros, hodômetros total e parcial, indicador de consumo médio e instantâneo e cinco níveis de controle de luminosidade. A XR 300L Tornado tem coifas de proteção para as bengalas da suspensão dianteira, para as protegerem de poeira e pedras.

O reservatório de combustível está protegido por abas laterais e um por invólucro plástico superior, no qual se encontra a tampa tipo aeronáutico dotada de chave. A capacidade é de 13,8 litros.

As suspensões da XR 300L Tornado têm garfo dianteiro telescópico, com tubos de 41 milímetros e 245 milímetros de curso na roda, com aro de alumínio de 21 polegadas. Na traseira, a suspensão Pro-Link tem conjunto mola/amortecedor regulável em sete posições ancorado à balança de alumínio.

A frenagem conta com sistema ABS de dois canais, com disco dianteiro de 256 milímetros e cáliper de pistão duplo de comando hidráulico. O disco traseiro tem 220 milímetros e cáliper de pistão simples, também com comando hidráulico. O peso a seco é da XR 300L Tornado é de 143 quilos.