No passado, o futuro parecia mais promissor

Em 2020, mesmo diante de uma situação que se deteriorava a cada dia, o governo estadual fez concessões ao comércio e, semanas depois, os números de casos e mortes aumentaram Crédito: Fernando Madeira

Há um ano o portal https://www.es.gov.br/Noticia/boletim-sala-de-situacao-19-03-2020 comunicava: “O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, liderou uma nova reunião da Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, nesta quinta-feira (19), no Palácio Anchieta, em Vitória. Foram anunciadas novas medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus (Covid-19), como a determinação do fechamento de todos os parques estaduais, municipais e privados pelo prazo de 15 dias. O governador recomendou ainda que as praias não sejam frequentadas durante o período de isolamento social. Também deverá ser suspenso o atendimento presencial em todas as agências bancárias (públicas e privadas) pelo mesmo prazo a partir da próxima segunda-feira (23)”.

O indicador taxa de transmissão que começou a melhorar no segundo semestre de 2020 voltou a se deteriorar no final de outubro. No dia 30 daquele mês, a epidemiologista e professora da Ufes Ethel Maciel constatava: “... nesta última semana, logo após o feriado de 12 de outubro, a gente começou a ver tanto no interior quanto na Grande Vitória um aumento [da taxa de transmissão] para cima de 1. Ainda estamos em 1,1 e 1,2, mas é algo que a gente precisa ficar alerta”.

Ou seja, a cada omissão de governantes em datas que normalmente estão ligadas a dar presente, a viajar, a se aglomerar em bares, festas etc., em aproximadamente duas semanas resultava no aumento da taxa de infecção e em três no número de óbitos.

Ou seja, restrições, mesmo quando poucas, só quando o atendimento a doentes chega próximo do limite da capacidade hospitalar instalada. A prevenção proposta por especialistas daqui e do mundo todo, continua sendo relegada. Muito pouco ou quase nada se viu em termos de melhorias nas condições de habitação e saneamento básico em favelas e bairros pobres. Nada foi feito para que diminuísse a circulação de automóveis e para que melhorasse o transporte público para prevenir a transmissão do vírus entre seus usuários: a grande maioria da população que dele depende para trabalhar.

As articulações dos governos estadual e municipais concentraram-se majoritariamente em entidades e federações empresariais que, na maior parte do tempo, pouco representam os interesses genuínos de micro, pequenas e médias empresas. Iniciativas populares de cuidar do próximo são relegadas a um segundo plano quando alguma medida assistencialista é pensada por instâncias governamentais.

Reconhecer equívocos cometidos no passado pode ser um bom começo para que a sociedade e governos superem o delicado momento pelo qual passam a saúde pública e a economia capixabas. Há que se reconhecer que dissociar uma da outra é erro primário que levou o Estado ao ponto em que está.

E mais, assumir que todos são responsáveis pelo cuidar de si, do próximo e do meio ambiente sob hipótese alguma isenta as estruturas do poder público de cumprirem suas obrigações para com o bem comum. Cumprimento de obrigações que nem sempre são simpáticas a minorias barulhentas. Governantes precisam ir muito além de mensagens simpáticas em redes sociais e entrevistas coletivas.

Governar é por definição agir na medida e na intensidade necessárias a um efetiva resposta ao estado de emergência e urgência como o que vive o Espírito Santo, sua gente e suas coisas.