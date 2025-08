Nova decisão

Moraes decreta prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro

Segundo ministro do Supremo, ex-chefe do Executivo tem desrespeitado medidas cautelares impostas a ele; entenda

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 18:20

Na decisão, Moraes estabelece a continuação do uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de usar celular, até de terceiros, recolhimento dos aparelhos usados no local onde será a internação, além da proibição de visitas, exceto de familiares próximos e advogados. Segundo o ministro, Bolsonaro burlou as proibições ao fazer postagens em perfis de aliados na internet, incluindo três dos seus filhos, incentivando ataques ao STF e apoio de intervenção dos Estados Unidos no Judiciário brasileiro.

Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro Alexandre de Moraes Em nova decisão contra Bolsonaro

No último domingo (3), durante a manifestação realizada na Avenida Paulista, o ex-presidente discursou por meio de um contato pelo telefone com o filho Flávio Bolsonaro, que publicou o discurso nas redes. Moraes havia determinado que Bolsonaro não poderia usar as redes, mesmo por meio de terceiros.

Moraes afirmou que "agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricano para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, tanto que, o telefonema com seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram".

>

Ficam mantidas a proibição de manter contatos com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como com os demais réus e investigados nas diversas ações penais relacionadas aos processos do golpe e à investigação sobre obstrução de Justiça.

A nova deliberação contra o ex-mandatário brasileiro tem relação com a operação do Supremo, executada pela Polícia Federal em 18 de julho, que determinava uma série de restrições que ele precisava cumprir. Confira em vídeo acima.

As buscas e apreensões ocorreram no âmbito de uma investigação aberta no STF em 11 de julho, dois dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que aplicaria uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros, citando o processo contra o ex-presidente no STF como um dos motivos. O caso também está na esteira da investigação que também atinge a atuação de seu filho e deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA, em meio ao tarifaço imposto ao Brasil.>

Na ocasião, a defesa de Bolsonaro afirmou ter recebido "com surpresa e indignação" as medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Disse ainda que ele "sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário".>

Ex-presidente Jair Bolsonaro quando foi alvo de operação da PF em julho Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress)

ENTREVISTAS E POSTS

Na avaliação de Moraes desta segunda-feira (4), Bolsonaro desobedeceu a proibição à divulgação — mesmo que por outras pessoas — de entrevistas e declarações em redes sociais. A defesa do ex-presidente disse ao STF que jamais cogitou que ele estivesse proibido de conceder entrevistas e que ele não poderia ser punido por atos de terceiros.

O ex-presidente falou com jornalistas na tarde de segunda-feira (21) na Câmara dos Deputados ao sair de reunião com parlamentares de oposição ao governo Lula (PT).>

"Covardia o que estão fazendo com ex-presidente da República. Vamos enfrentar tudo e todos. O que vale para mim é a lei de Deus", declarou. "Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação", afirmou, apontando para a tornozeleira. A declaração de Bolsonaro foi gravada em áudio e vídeo e compartilhada por perfis de apoiadores e opositores do ex-presidente nas redes sociais.>

Bolsonaro falou à imprensa menos de três horas depois de Moraes divulgar um despacho informando que as medidas cautelares impostas no dia 18 também proibiam o ex-presidente de dar declarações que fossem divulgadas nas redes.

>

Leia mais Moraes bloqueia contas de Eduardo Bolsonaro para tentar dificultar ações nos EUA

"A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Messias Bolsonaro inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas de redes sociais de terceiros", escreveu Moraes.>

Segundo o ministro, a utilização de entrevistas para a divulgação de suas declarações nas redes sociais seria um meio de burlar a decisão judicial. Moraes definiu que se a regra for desrespeitada, haverá "imediata revogação e decretação da prisão" do ex-presidente.>

O ex-presidente estava proibido de acessar redes sociais e de falar com Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e cuja atuação para o governo Trump levantar sanções contra o Brasil é investigada pela Polícia Federal.>

As medidas foram impostas por Moraes após a PGR (Procuradoria-Geral da República) argumentar que elas seriam urgentes para evitar uma eventual tentativa de fuga de Bolsonaro. O ex-presidente nega a intenção de deixar o país.>

Na operação de busca e apreensão da sexta-feira (18), a Polícia Federal encontrou US$ 14 mil na casa do ex-presidente. O inquérito no qual Moraes determinou as medidas é o que investiga a conduta nos EUA de Eduardo.>

O principal processo contra Bolsonaro, porém, é um que já está na reta final. O político é acusado de liderar uma trama golpista que culminou nos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro de 2023. Ele e vários de seus aliados podem ser condenados à prisão.>

