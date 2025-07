No Congresso

Bolsonaro exibe tornozeleira e diz que dispositivo é 'símbolo da máxima humilhação'

Além de ter que usar o aparelho de monitoramento, ex-presidente está proibido de acessar redes sociais

Publicado em 21 de julho de 2025 às 18:46

Jair Bolsonaro mostra a tornozeleira eletrônica após reunião no Congresso Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) exibiu a tornozeleira eletrônica que usa desde a última sexta-feira (18) e afirmou que o dispositivo é um "símbolo da máxima humilhação". Ele se pronunciou após se reunir no Congresso Nacional com parlamentares do PL para discutir estratégia de ação política. >

"Covardia o que estão fazendo com ex-presidente da República. Vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus", declarou o ex-presidente. "Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação", afirmou, apontando para a tornozeleira.>

O uso do aparelho faz parte de um conjunto de medidas cautelares cumpridas pelo político. No dia em que colocou o dispositivo, ele disse, ao sair da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que as proibições representavam uma "suprema humilhação". Bolsonaro se negava a exibir a tornozeleiras a jornalistas desde então.>

O aparelho também aparece em uma foto publicada pelo deputado federal Maurício do Vôlei (PL-MG). "A maior injustiça da história desse país. Não vou desistir do nosso Brasil", escreveu o deputado.>

Além de ter que usar o aparelho de monitoramento, ele está proibido de acessar redes sociais e de falar com o seu filho Eduardo, que está nos Estados Unidos e cuja atuação para o governo Trump para levantar sanções contra o Brasil é investigada pela Polícia Federal.>

O ex-presidente também não pode sair de casa à noite e nos fins de semana. Bolsonaro não pode manter contato com outros investigados ou com representantes de embaixadas estrangeiras.>

As medidas foram impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após a PGR (Procuradoria-Geral da República) alegar que elas seriam urgentes para evitar uma eventual tentativa de fuga de Bolsonaro. O ex-presidente, reú no STF em ação sobre a trama golpista de 2022, nega a intenção de deixar o país.>

