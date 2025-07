Sanções

Moraes bloqueia contas de Eduardo Bolsonaro para tentar dificultar ações nos EUA

Investigação da Polícia Federal definiu que sanções patrimoniais seriam mais eficazes para coibir ações do filho do ex-presidente junto ao governo de Donald Trump; “Deve ter sido em nome da democracia”, ironizou deputado

BRASÍLIA - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de contas bancárias e chave Pix do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com o objetivo de tentar dificultar suas ações nos Estados Unidos. Também foram alvo de bloqueios bens móveis, imóveis e o recebimento de seu salário como parlamentar.>