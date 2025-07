Alvo da PF

Bolsonaro é proibido de falar com filho Eduardo e de se aproximar de embaixadas

Polícia Federal aponta que o ex-presidente tem atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe de Estado

Os mandados estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente ainda não se manifestou. A Polícia Federal aponta que Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe e disse que as ações poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e ataque à soberania nacional.>