Região 5

Carro utilizado em ataque em Vila Velha é recuperado pela Guarda

Um dos carros que teriam sido utilizados em um dos ataques de facções da Região 5 de Vila Velha ao longo da semana foi localizado pela Guarda Municipal nas proximidades do bairro Vila Garrido, na tarde desta quinta-feira (17).

A equipe chegou ao veículo após a informação de que haveria um Cobalt branco envolvido em um ataque no bairro Santa Rita, e, após levantamento de dados, foi identificado que havia um veículo com as mesmas características, perfurado por um disparo de arma de fogo.