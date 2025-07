Violência

Tensão em Vila Velha: novo tiroteio e mais um jovem morto na Região 5

Mais uma vez, Ulisses Guimarães foi palco de violência e um jovem de 25 anos foi assassinado; área vive uma verdadeira guerra desde semana passada

O modelo do carro não foi revelado, mas havia marcas de disparos de arma de fogo na parte traseira e projéteis no interior. "O veículo estava com restrição de roubo desde o dia 13 de julho, quando o condutor foi rendido ao passar pela Rodovia do Sol", informou a corporação.>