Em Ulisses Guimarães

Cinco pessoas são baleadas após grupo atirar de dentro de carro em Vila Velha

Uma criança de nove anos e a mãe estão entre os atingidos; moradores afiram que suspeitos não tinham alvo definido

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de julho de 2025 às 13:01

Marcas de tiros e cápsulas foram encontradas neste sábado (12) no local dos disparos Crédito: Reprodução | Archimedis Patrício

A guerra do tráfico causou mais uma noite de terror no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na sexta-feira (11). Isso porque mais um caso de ataque a tiros foi registrado na região, desta vez na Rua Marcelino Viguini. O crime aconteceu por volta de 18h e a via estava movimentada por ser horário de retorno do trabalho e escola. Os disparos deixaram cinco baleados, incluindo uma criança de nove anos e a mãe dela. Duas vítimas estão em estado grave, segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.>

A reportagem ainda apurou com moradores que os disparos não tinham um alvo específico e parecia querer atingir pessoas aleatórias. A Polícia Militar contou ter sido acionada e, ao chegar no local, encontrou mais uma pessoa atingida no chão. A equipe levou o baleado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, onde recebeu a informação sobre a entrada de outras pessoas atingidas no mesmo caso.>

À corporação, pessoas contaram que os disparos contra as vítimas partiram de dentro de um carro. Segundo a polícia, durante a ocorrência, os agentes verificaram restrição de furto e roubo contra o automóvel. Momentos depois, o veículo acabou sendo encontrado no bairro São Conrado, na mesma cidade onde aconteceu o crime. Durante a manhã deste sábado (12), a reportagem da TV Gazeta encontrou marcas das balas e as cápsulas no chão.>

Tensão da região 5

A crescente tensão no município começou na manhã de quinta-feira (10) e terminou com três mortes em 24 horas. Por volta das 7h, um padeiro de 22 anos, identificado como Gaetano de Jesus Barbosa, morreu e outros dois homens, de 18 e 33 anos, foram baleados. >

Os crimes aconteceram depois que um carro com suspeitos passou atirando na rua Nossa Senha da Penha, em Barramares.>

Logo em seguida, um segurança no bairro São Conrado foi assassinado. Mais tarde, durante um tiroteio em Zumbi dos Palmares, um terceirizado da EDP que estava trabalhando foi atingido por uma bala perdida.>

